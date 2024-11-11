С 5 января в Беларуси меняется порядок формирования кредитных историй и получения кредитных отчетов

В Беларуси с 5 января 2025 года изменяется порядок формирования кредитных историй и получения кредитных отчетов.

Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка от 2 октября 2024 года № 310. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей Нацбанка.

В перечень источников формирования кредитных историй добавлены юридические лица, реализующие товары, работы, услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты, а также специальные финансовые организации, приобретшие права требования по кредитным сделкам при секьюритизации. При этом при формировании кредитных историй смогут учитываться сведения о заключаемых договорах, содержащих условие об отсрочке или рассрочке оплаты товаров (работ, услуг).

Также при предоставлении в кредитный регистр сведений по кредитным договорам, в том числе содержащим условия овердрафтного кредитования, дополнительно будет указываться информация о наличии в договоре условия о предоставлении кредита на рефинансирование. Внесены изменения в порядок отражения в кредитной истории сведений о требованиях банка к должнику, которые были ему уступлены кредитором по договору скрытого факторинга. Теперь задолженность по этим требованиям будет отражаться в кредитной истории должника, а не в кредитной истории кредитора.

Постановлением № 310 определен перечень возможных целей для получения кредитных отчетов пользователями кредитной истории (банками, микрофинансовыми и лизинговыми организациями, операторами сотовой связи, торговыми предприятиями и др.), а также срок действия согласия на предоставление кредитного отчета в зависимости от цели.

В принятом документе также определен порядок отзыва субъектом кредитной истории (физическим или юридическим лицом, данные о котором хранятся в кредитном регистре) согласия на предоставление кредитного отчета.

Для физических лиц регламентирован порядок установления и снятия запрета на предоставление пользователям кредитной истории их кредитных отчетов. При этом для пользователей предусмотрена возможность проверки наличия такого запрета. Проверку можно будет провести бесплатно и без согласия субъекта кредитной истории.

Постановлением № 310 предусмотрено дополнительное предоставление сведений о запросах иных пользователей, которые получили извещение об отсутствии кредитной истории у субъекта. Данная мера направлена на противодействие мошенничеству, при котором в результате "психологической обработки" на физическое лицо в течение непродолжительного времени оформляются кредиты в нескольких банках.

Также определен порядок получения кредитного отчета наследником субъекта кредитной истории.

Кроме того, в соответствии с законом увеличено количество кредитных отчетов, предоставляемых субъекту кредитной истории без уплаты вознаграждения. Так, бесплатно в Национальном банке можно будет получить до двух кредитных отчетов в течение календарного года, но не более одного раза на бумажном носителе.