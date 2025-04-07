С 8 апреля в Беларуси начнут действовать новые правила сдачи экзаменов в ГАИ. Что изменится?

Новые правила сдачи экзаменов в ГАИ начинают действовать с 8 апреля. Итак, для тех, кто лишился прав, - практический экзамен нужно будет сдавать только в городе - без площадки, а сдача теории остается без изменений.

Как рассказали в Госавтоинспекции, изменения направлены на повышение качества подготовки будущих водителей. В данный момент лишь небольшая часть курсантов сдает теорию, площадку и город с первого раза. Теоретический экзамен без пересдачи выполняют около 60 % курсантов, а уже после практического задания в конечном итоге цифра составляет всего порядка 30-40 % от всех сдающих. Коснутся изменения и опытных водителей, которые пересдают категорию вождения.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Основные изменения, которые изложены в этом постановлении, - это упразднение сдачи практического экзамена на площадке водителей в случае, если у них есть категория B, на категорию С. Точно так же, если у водителей есть категория С, а он будет получать категорию В, упразднена площадка для сдачи экзамена".