Есть вещи, за которые прощения нет, удар по автобусу с белорусскими детьми на Брянщине - одна из них. Беспилотник-камикадзе ВСУ бил по пассажирскому транспорту на трассе. Внутри автобуса находились 44 человека. 28 из них - дети 11-12 лет.

Это были юные футболисты, которые ехали на море. Насчитывается 6 раненых, 5 из них - несовершеннолетние. 1 человек находится в тяжелом состоянии, а еще 1 - взрослый - убит. Это сопровождавшая детей женщина.

Вопрос к тем, кто на Западе помогает Украине бить по российским регионам: где в этом автобусе с 11-летними военная цель? Где солдаты? Где техника? Это дети, они не воюют, не стреляют. Они просто ехали на море. 28 пацанов, мечтавших о море, превратились в мишень. Чего тут больше - теракта или военного преступления? Или войны? Или это охота на людей с госбюджетом?

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Киев, несколько месяцев вещавший, что "Беларусь вот-вот нападет", показал, каким бешеным псом является он, раз готов рвать даже школьников на трассе А240. Дети получили осколочные ранения. Это не война, а сафари какое-то.

Эмоции зашкаливают, но попробуем включить логику. Что имеется по факту? На трассе в Почепском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с детьми. В корпусе автобуса - множественные пробития, стекла выбиты. У дрона не было цели напугать, а была цель убить. Когда бьют по гражданским, это же является терроризмом? Кто-то предполагает, что это рассчитанный удар именно по белорусским детям. Дескать, теперь есть повод к войне. Политическая цель - втянуть Беларусь в войну, открыть второй фронт и вынудить Россию перебросить войска, ослабить давление на других участках.

Есть версия, что оператор дрона не нашел военную цель и на исходе заряда атаковал то, что было ближе. Следователям предстоит ответить на эти вопросы. Очень хотелось бы, чтобы виновные обязательно ответили за эту атаку, кровь и смерть на их руках.

Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель проекта MilitaryRussia.Ru (Россия):

"Очень необычно, что ранее на территории Брянской области не было информации о ведущихся атаках по автомобильному транспорту на магистралях украинскими дронами, т. е. достаточно на большой глубине российской территории. Либо Украина перешла к новому витку эскалации и ударов по логистике, либо это какая-то специальная операция, которая дает Беларуси ясный и понятный сигнал".

Дмитрий Корнев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24058d40-3803-4d0f-9965-574a84a98858/conversions/8433e9c9-c3c0-485b-827e-12a7400dd3f9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24058d40-3803-4d0f-9965-574a84a98858/conversions/8433e9c9-c3c0-485b-827e-12a7400dd3f9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24058d40-3803-4d0f-9965-574a84a98858/conversions/8433e9c9-c3c0-485b-827e-12a7400dd3f9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24058d40-3803-4d0f-9965-574a84a98858/conversions/8433e9c9-c3c0-485b-827e-12a7400dd3f9-xl-___webp_1920.webp 1920w Дмитрий Корнев

Что вообще известно о ребятах и команде. Они прикреплены к ДЮСШ № 2 Речицы. Ежегодно ребята из футбольной секции выезжали на оздоровление. В этот раз должна была поехать группа детей 2014-2015 годов рождения. Среди сопровождавших была жена тренера, она погибла. Не политики, не военные, не журналисты, а просто дети и их наставники. А что значит "беспилотник самолетного типа". Это не квадрокоптер за 700 долларов, а боевой дрон-камикадзе, дальность полета которого составляет от 145 до 2 тыс. км. Боевая часть - 5-120 кг. Он способен нести фугасно-осколочные и термобарические боеприпасы, залетать в глубь территории на малых высотах. Его сложно сбить ПВО.

Украинские СМИ пишут, что это инфопровокация Кремля. Западные СМИ пересказывают сообщения, но без оценок. Иногда замазывают отверстия от взрыва на корпусе автобуса. Реакции Киева пока нет вообще. Это называется информационная блокада: если нельзя оправдать, то лучше не говорить. Если нельзя объяснить, лучше сделать вид, что ничего не было. Но мы-то помним, что всего 2 недели назад, 3 июня 2026 года, дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь. Тогда погибли 8 человек и 11 оказались ранены. А до этого был еще автобус в Енакиево - тоже 8 погибших и 10 госпитализированных. Выходит, что это метод, при котором Украина целенаправленно бьет по пассажирскому транспорту, а Запад делает вид, что не замечает. Или это "российская пропаганда"? Удобная позиция, ничего не скажешь. Вопрос к тем, кто называет себя "цивилизованным миром": где ваша цивилизованность, возмущение, санкции против тех, кто бьет по детям?

"В любом случае это теракт. Автобус был выбран случайно или это был целенаправленный удар, установят компетентные органы. Удары наносятся с применением американского целеуказания, наведения американских спутников. Что, они сами себя должны осуждать? Нет! США открыто потворствуют терроризму, хотя сейчас делают вид посредников. Нет, они соучастники террористической деятельности. Для них поддержка террористических группировок является вполне обычным явлением, что хорошо видно по Ближнему Востоку. Кто-то ответил за террористические удары с уничтожением школ для девочек в Иране? Нет. В США это легко не заметят. Для них это несущественно", - поделился мнением военный эксперт (Россия) Борис Рожин.

Напоследок отметим факт, который многое объясняет. 17 июня за 5 часов ПВО России сбило 72 беспилотника. Представляете масштаб? Это война на уничтожение, в которой для Киева разницы, это солдат или ребенок, военный грузовик или школьный автобус, нет, а есть только цель и промышленный террор. И в этом конвейере - автобус с детьми.