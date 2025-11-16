3.67 BYN
Самарин: Начинать военную операцию США в Венесуэле - это полное безумие
Цель США в Венесуэле только одна - убрать президента и сменить неугодную власть. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился американский политолог Стив Самарин.
По его словам, это очень сомнительная цель. "Тем более что уже один раз попытались какого-то студента поставить во главе Венесуэлы. Это все провалилось. Поэтому сейчас начинать военную операцию - это полное безумие. Есть, конечно, надежда, может быть, Дональд Трамп обратит внимание на то, что мы на 47-м месте находимся по зарплате учителей. Уже меньше, чем у нас, учителя получают зарплату только в трех штатах. Пора бы обратить внимание на обычных жителей Флориды, - предложил он. - И оставить инфантильные идеи о том, чтобы поменять власть в Венесуэле, которая очень далеко от нас находится. Это безумие, на которое можно потратить те же триллионы долларов. Надеюсь, что этого никогда не случится".
Стив Самарин:
"Я надеюсь, что у Дональда Трампа хватит все-таки здравого смысла не начинать там военную операцию, поскольку это просто похоронит его и как политика, и как миротворца, и как следующего кандидата на выборах".
"Если он начнет эту военную операцию в Венесуэле, Республиканской партии можно забыть на долгие годы о победах на выборах и в Сенат, и в Конгресс, тем более на президентских выборах. Мы можем на долгие годы забыть вообще о том, что такое власть", - уверен политолог.