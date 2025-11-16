Самарин: Начинать военную операцию США в Венесуэле - это полное безумие

По его словам, это очень сомнительная цель. "Тем более что уже один раз попытались какого-то студента поставить во главе Венесуэлы. Это все провалилось. Поэтому сейчас начинать военную операцию - это полное безумие. Есть, конечно, надежда, может быть, Дональд Трамп обратит внимание на то, что мы на 47-м месте находимся по зарплате учителей. Уже меньше, чем у нас, учителя получают зарплату только в трех штатах. Пора бы обратить внимание на обычных жителей Флориды, - предложил он. - И оставить инфантильные идеи о том, чтобы поменять власть в Венесуэле, которая очень далеко от нас находится. Это безумие, на которое можно потратить те же триллионы долларов. Надеюсь, что этого никогда не случится".