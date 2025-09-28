Самая сильная за три месяца вспышка произошла на Солнце

Вспышка на Солнце. Фото Flickr / ESA news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b5d8949-2336-401c-b636-b880c29b3cfb/conversions/12c96f82-946c-4ca8-a5e6-4f3ffd3f0c04-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b5d8949-2336-401c-b636-b880c29b3cfb/conversions/12c96f82-946c-4ca8-a5e6-4f3ffd3f0c04-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b5d8949-2336-401c-b636-b880c29b3cfb/conversions/12c96f82-946c-4ca8-a5e6-4f3ffd3f0c04-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b5d8949-2336-401c-b636-b880c29b3cfb/conversions/12c96f82-946c-4ca8-a5e6-4f3ffd3f0c04-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ученые зарегистрировали на Солнце импульсную вспышку высокого класса - самую крупную с 19 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"На восточном краю Солнца около полудня зарегистрирована импульсная вспышка класса 6.4. Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года, то есть более чем за 3 месяца. Все всплески активности, наблюдавшиеся после этой даты, проходили на более низком уровне", - говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии.

Ученые отметили, что взрыв произошел на фоне растущей активности Солнца. "Число и мощность вспышек начали расти в пятницу вечером. Вчера, в субботу, за сутки на звезде было зарегистрировано 19 вспышек, в том числе 3 события М класса, хотя и более низких баллов. Сегодня с утра активность снизилась, что создало даже такое впечатление, что запасы энергии на звезде сокращаются, однако новый взрыв, заметно превысивший силу предыдущих, поставил эту оценку под сомнение", - сообщила лаборатория.