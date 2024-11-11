Самый большой флаг в Беларуси и Дворец Независимости появились в 2013-м

Белорусский дом печати создал самый большой флаг в стране. Его площадь - почти 100 кв.м, а весит он 25 кг. Полотнище готовили специально к открытию новой столичной площади - Государственного флага.

Церемонию провели в канун Дня Независимости. Главный праздник (как наши флаг и герб) символизируют суверенитет и свободу. Теперь здесь - место силы нашей государственности.

На площади за торжествами в 2013-м наблюдали почти 6 тыс. человек. Вся Беларусь была у экранов! Прямую трансляцию вели все телеканалы страны. Александр Лукашенко был как всегда вместе с нацией.

"Мы - белорусы" - в этом сакральном месте звучит по-настоящему гордо. Под этим флагом Беларусь отошла от пропасти в 90-х и утвердила себя на международной арене как суверенное государство, что нынче большая редкость. Он реет на высочайших вершинах планеты, представляет нашу страну в других государствах. Он свидетель многочисленных олимпийских побед, долгожданного запуска спутника. Наш флаг скрепляет национальное согласие и дух нации. В такие моменты это ощущает каждый.

Флаг реет над землей на высоте 70 метров. Планировалось, что флагшток будет еще выше, но из-за соображений безопасности этого делать не стали. Впрочем, и этой высоты хватило, чтобы полотнище почти все время гордо развевалось. Для этого в Минске отыскали лучшую розу ветров. И именно в этом месте под напором ветра флагшток может отклоняться до метра, но волноваться не за что, поскольку ветровая нагрузка просчитана с запасом.

Смотрите проект "Время выбрало нас" ЗДЕСЬ

Коллектив молодых архитекторов прорабатывал каждую деталь площади, миллиметр за миллиметром. Нужно было вместить все символы, не только флаг, еще наш герб с гимном.

В течение месяца были продуманы и представлены 26 проектов.

Главный в правительственных кабинетах защитили с четвертой попытки.

Анна Аксенова, главный архитектор площади Государственного флага:

"Место этого объекта также согласовывалось дополнительно. Предлагались различные места на площади Октябрьской, также и на территории Дворца Независимости. Но было выбрано это место, поскольку оно просматривалось с многих точек города. Оно также находилось именно на транспортной развязке. И большая проблема была выбрать размер флагштока, чтобы со всех точек города просматривался флаг".

Главный архитектор площади Государственного флага рассказала, что еще одной важной задачей было, чтобы флаг всегда развевался на ветру. "У нас различные погодные условия, и часто ходят облака на невысоком уровне от поверхности земли. С работниками Академии наук мы решали эту проблему, какую же высоту флагштока заложить, чтобы выполнялись поставленные задачи. Остановились на высоте 70 метров. Цифра красивая, 70 лет Победы как раз в тот период праздновался. И поэтому такая высота была отработана архитекторами в чертежах и была согласована на всех уровнях".

В 2013-м в самом сердце Минска возвели целый комплекс. Он стал главным центром суверенного государства, визитной карточкой Беларуси. Рядом с площадью Государственного флага вырос Дворец Независимости.

Еще никогда объекты такого уровня сложности и важности не возводились так быстро! Больше 50 тыс. кв.м и несколько сотен помещений построили всего лишь за 30 месяцев, вместо изначально запланированных 58.

Дворец - выставка наших достижений, презентация знаний и многогранного таланта белорусов, как позже скажет Президент. Здесь все сделано руками наших людей из наших материалов. Заграничный - только мрамор!

Владимир Архангельский, главный архитектор Дворца Независимости:

"Это очень сложное здание. Здание вроде простое, когда попадаешь туда, видишь воздушные пространства, которые полны солнечного света и искусственного освещения, разнообразие люстр, светильников. Но то, что мы не видим, но что влияет на климат, на безопасность, на состояние здания, на конструкции, это инженерные системы. Их более 100 в этом здании. Все системы были сделаны по последнему слову техники. У нас в стране другого настолько насыщенного системами здания нет. Вентиляция, кондиционирование, отопление, увлажнение - создается микроклимат".

Главный архитектор Дворца Независимости отметил, что очень много помещений, парадных залов, где применено дерево, а дерево - материал живой, и там должен быть идеальный климат для сохранения всех произведений. Это фактически музей, считает он. Поэтому люди на экскурсиях восхищаются, потому что есть что посмотреть и есть чем гордиться.

Национальный, Зеленый, Красный, Каминный, Зал торжественных церемоний и Зал вручения верительных грамот. Интерьеры каждого уникальны. Их роднит разве что классический стиль и белорусский колорит. Мастера не поскупились на национальный орнамент. Прежде всего - мотивы Слуцких поясов.

В 2014 году сюда на хранение Александр Лукашенко передал подаренный первый Слуцкий пояс, сделанный по возрожденной технологии - полную копию оригинального исторического шедевра длиной в 3,5 м.