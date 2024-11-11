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Наша планета просто прекрасна! 2013-й запомнился успешным космическим полетом Олега Новицкого

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2013-й запомнился успешным завершением космической миссии, которую возглавлял Олег Новицкий. Для уроженца Беларуси это был первый полет на орбиту и третий для белорусов.

Космос открывали до этого Владимир Коваленок и Петр Климук.

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Позади было более 140 суток, проведенных на орбите.

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Владимир Поповкин, руководитель Федерального космического агентства России (1957-2014 гг.):

"Экипаж "Союз ТМА-06М" совершил успешную посадку в составе Олега Новицкого, Евгения Тарелкина и Кевина Форда. Условия были, конечно, тяжелые. С точки зрения поисково-спасательных служб, должен отметить, все отработали четко и слаженно".

По земным меркам на орбите они провели неполных 5 месяцев, а по солнечным - более 6 лет, если взять в расчет тот факт, что экипаж ежедневно видел по 16 рассветов и закатов.

График на станции расписан был по минутам. Космонавты принимали грузовые корабли, встречали очередной экипаж, переживали потерю связи, проводили множество научных экспериментов и, наконец, успешно вернулись на Землю.

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Олег Новицкий, летчик-космонавт:

"Это первый старт, первое ощущение невесомости, первые вот эти полеты в объеме не только корабля, но и станции. Это первый Новый год на орбите. Все такие интересные ощущения. Вид Земли. Когда первый раз ее увидел, уже был поражен тогда. И, конечно, когда уже наблюдали Землю с борта Международной космической станции, она просто прекрасна, планета наша, просто прекрасна!"

Время выбрало нас

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