Зиму перезимовали и весну перезимуем! Как в 2013-м Беларусь попала в снежный плен "Хавьера"

Весну 2013 года, кажется, помнят по сей день. 15 марта Беларусь накрыл "Хавьер". Страна оказалась буквально в плену у снега.

Интернет шутил: зиму перезимовали и весну перезимуем! Юмор, как известно, жить помогает! Правда, к вечеру многим уже было не до смеха.

За сутки выпала едва ли не месячная норма осадков. Высота сугробов в Минске - полметра, а кое-где даже больше. В Могилевской области местами выше 60 см.

Смотрите проект "Время выбрало нас" ЗДЕСЬ

Пробки растянулись на десятки километров. Дороги в столицу были заблокированы. В снежной ловушке оказались тысячи людей. Многие томились в своих машинах весь вечер и даже ночью. Передвигаться было практически невозможно. Ветер, а его порывы достигают 28 метров в секунду, сбивал с ног. Без электроснабжения оставались почти 2 тыс. населенных пунктов.

Все в унисон твердили, что такого в стране еще не было!

Александр Тиханович, заслуженный артист Беларуси (1952-2017 гг.):

"Сегодня жители Беларуси имеют возможность побывать на Северном полюсе. Такая снежная, холодная ветреная, такая пурга на улице".

С утра синоптики советовали оставить личный транспорт дома, но послушались не все. Те, кто уехал на работу на машине, быстро об этом пожалели: сильный снег и ветер буквально за несколько часов "организовали" транспортный коллапс.

Водители возмущались, что стояли уже 40-50 минут, и было неизвестно, сколько еще придется ждать.

"Сегодня, конечно, выезжать не надо было. Ну, кто знал? Утром была нормально. В 8 утра мы выезжали, еще более-менее было, а потом...", - сокрушается водитель легкового авто.

"Давно уже стоим. Поехали по М1 на Москву, там тоже пробка. Вернулись сюда, здесь тоже пробка", - говорит другой водитель.

Против стихии бессильными оказались и полный привод, и высокая подвеска.

Даже мощные джипы вязли в снегу. За считаные минуты, как выяснилось, вовсе не такие уж и внедорожники превращались в сугробы. Самые смелые бросали авто и шли пешком к ближайшим населенным пунктам. Решались на отчаянный шаг не все, ведь метель буквально сбивала ног. Видимость была несколько метров.

В снежной ловушке был и общественный транспорт. Город буквально стоял. Пассажиры помогали толкать автобус.

Стихия парализовала не только реальное, но и виртуальное пространство. Два крупнейших погодных сайта за полдня открыли более 50 тыс. пользователей. Всех волновало, когда же прекратится снежный апокалипсис.

Было принято беспрецедентное решение - выезд транспорта из Минска запретили. Правда, к тому моменту желающих оставалось немного. На борьбу с непогодой вышла, кажется, вся техника. Специальные службы перешли на экстренный режим работы. Столица ожила только к утру.

Коммунальщики, дорожники, ГАИ, спасатели, военная милиция - все вышли на дороги. Вытаскивали машины, отогревали чаем людей, организовывали пункты горячего питания. Равнодушных не было. Люди предлагают подвезти, звали иногородних переночевать. Предлагали посильную помощь на форумах и в группах в социальных сетях. А к утру соседи бок о бок дружно разгребали дворы. Испытания "Хавьером", техника, а главное наши люди, уверенно прошли.

"Подходили люди, абсолютно незнакомые, и говорили: "Тут дом недалеко, давайте мы вас заберем, 30 человек, сколько вас тут сидит на дороге. Кто отказывался, кто шел. Спасибо. Даже и не боялись, никто же никого не знал, - удивляется женщина. - Спасибо большое за минское гостеприимство".

"Сама за рулем была, и потихоньку все ехали, все друг другу уступали. Если где-то были какие-то нюансы, все объезжали тихонько, и никто практически из водителей не сигналил. Вот такая водительская солидарность была", - рассказала водитель.

"Все-таки трудности сближают наш народ. Очень хороший у нас народ, кто бы что ни говорил. Поэтому я думаю, что в таких трудностях проверяются люди", - поделился мнением мужчина.