Самолеты Белавиа теперь летают по новому расписанию. Узнали о рейсах и направлениях

Компания переходит на весенне-летний режим работы. Самолеты Белавиа теперь летают по новому расписанию. Национальный аэропорт Минск перешел на весенне-летний режим работы. Крупнейший авиаперевозчик уже 2 апреля открывает регулярный прямой рейс из Бреста в Санкт-Петербург, а с 28-го организовывает вылеты из Могилева в Москву.

Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании "Белавиа": Мы возобновляем наше сезонное направление - это Мурманск и Махачкала. Стоит отметить, что в этом году станет больше регулярных рейсов к морю. Мы увеличиваем частоту выполнения регулярных рейсов в Сочи и Махачкалу. И напоминаем, что в 2025 году авиакомпания Белавия открыла новые чартерные рейсы Минск - Салала (это Оман).