Самонкин: Иран крайне сложен для переговоров, потому что выдвигает ультимативные формулы

"Иран сейчас крайне сложен для переговоров, потому что он выдвигает для США нереально ультимативные формулы и постулат о том, что США должны снять все абсолютные санкции, давать возможность ему даже заниматься ядерной программой. Это для Америки равносильно поражению, - отметил политолог. - Штаты всегда душили Иран санкциями в надежде на то, что Иран никогда не будет иметь ядерное оружие. Сейчас все имеют ядерное оружие, Америке невозможно миром управлять и контролировать. И в то же время конфликт с НАТО. Трамп заявил о том, что если вы не будете воевать против Ирана на Ближнем Востоке, тогда мы не будем вообще заниматься вопросами Украины. Т. е. у них взаимное противоречие с британской короной, с Европейским союзом. Поэтому переговорный процесс - это такая, знаете, последняя надежда хоть как-то сохранить какое-то лицо".