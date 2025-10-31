3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Санкции и экономические блокады - это новые формы фашизма, когда людей лишают самого необходимого
Санкции и экономические блокады - это новые формы фашизма, когда людей лишают самого необходимого. Минск предлагает иной путь - путь сотрудничества и взаимопомощи ради сохранения мира и человеческой жизни. Мнение эксперта.
Галина Беляева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"В Беларуси еще живы ветераны, пережившие блокаду Ленинграда. В наших семьях воспитывается уважительное отношение к хлебу, потому что мы помним, что значит голод. Именно поэтому, пройдя тяжелые времена, решив продовольственную проблему, Беларусь прилагает все усилия, чтобы помочь другим странам мира не испытывать ограничения в самом необходимом для жизни человека - продуктах питания и медикаментах. Невообразимо, что когда-то в ХХ, а сегодня в ХХI веке используются все те же фашистские методы создания условий экономического истощения целых народов. Двойные стандарты, лицемерие проявляется в декларировании с одной стороны права каждого человека на жизнь, права на здоровье, а с другой - лишение здоровья и жизни людей через экономические санкции, через создание экономических кризисов".
Депутат отметила, жизнь показала, что белорусский народ абсолютно правильно выбрал стратегию, определил продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики. Сегодня Беларусь готова оказывать поддержку в вопросе решения продовольственного кризиса другим странам. На конференции был указан единственный верный путь. Всем странам нужно объединяться в этом стремлении, а для этого нужно сделать шаг от конфронтации к примирению.