Санкции и экономические блокады - это новые формы фашизма, когда людей лишают самого необходимого

"В Беларуси еще живы ветераны, пережившие блокаду Ленинграда. В наших семьях воспитывается уважительное отношение к хлебу, потому что мы помним, что значит голод. Именно поэтому, пройдя тяжелые времена, решив продовольственную проблему, Беларусь прилагает все усилия, чтобы помочь другим странам мира не испытывать ограничения в самом необходимом для жизни человека - продуктах питания и медикаментах. Невообразимо, что когда-то в ХХ, а сегодня в ХХI веке используются все те же фашистские методы создания условий экономического истощения целых народов. Двойные стандарты, лицемерие проявляется в декларировании с одной стороны права каждого человека на жизнь, права на здоровье, а с другой - лишение здоровья и жизни людей через экономические санкции, через создание экономических кризисов".