"Санкции не работают". Шафир о сотрудничестве Беларуси и Омана

"Подобного рода визиты говорят о том, что та страшная, ужасающая и сметающая все на своем пути политика Западной Европы и США, которая называется санкционным давлением, не работает. Она не работает уже достаточно давно, а теперь, это уже стало ясно, она не работает окончательно. Связи, которые начали выстраиваться между Беларусью и Оманом в том числе, это один из кирпичей в той стене, которая ограждает нормальные мировые взаимоотношения торговые, экономические, финансовые от этих, я бы сказал, пиратских инструментов, которыми на протяжении очень многих лет западные страны пользовались. Удивительным образом сейчас они чувствуют себя в меньшинстве. И чем дальше, тем больше они будут ощущать свое меньшинство. Потому что Беларусь - Оман, Россия - Вьетнам, Беларусь - Лаос, Россия, я не знаю, можно назвать любую из огромного количества стран, которые находятся за пределами этой очень маленькой-маленькой территории Западной Европы. И везде эти связи будут работать".