Счастье в кубе: история семьи из Минска, в которой родились тройняшки

Рождение ребенка для любой семьи - событие долгожданное. А когда появляются сразу три малыша - радость неизмеримая. И вместе с тем это огромный труд и колоссальная ответственность.

Для семьи Шидловских из Минска день 28 июня стал особой датой в календаре - на свет появилась тройня.

Расскажем, как сегодня мама с папой воспитывают маленьких белорусов и какую помощь им оказывает государство.

В семье Шидловских из Минска родилась тройня

С рождением малышей распорядок дня в семье Шидловских изменился кардинально. Оно и понятно - в их доме счастье появилось сразу в тройном объеме. Три брата - Александр, Максим и Владислав - родились на 32-й неделе. Сейчас им уже 2,5 месяца.

Никита Шидловский, папа:

"Мы не спим, а если спим, то по часу-полтора. Меняемся, как правило, два человека остаются с малышами. Кто-то один идет отдохнуть, потому как с тремя детьми один не справишься. В то время пока кто-то отдыхает, мы смотрим за ними, кормим, переодеваем".

В семье Шидловских уже есть дочь. Родители мечтали еще и о сыне, но новость о тройне стала неожиданностью для всех. Конечно, сегодня взаимоподдержка здесь на первом месте, а еще любовь и особый трепет девятилетней сестренки Софии, дедушек и бабушек.

Ольга Шидловская, бабушка:

"Мы решили все вместе, что бабушка уволится, оформится няней, потому что это работа 24/7. Это больше помощь, нежели просто няня".

Несмотря на то что все трое малышей появились на свет почти в одно время, Александр считается старшим - родился на минуту раньше других. А вот самым крепким оказался Владислав - его вес при рождении был 1 килограмм 690 граммов.

Вероника Шидловская, мама:

"Сейчас, слава богу, все хорошо. Мы проходим врачей. Все по плану, все по графику, как нам назначили в медицинском центре "Мать и дитя". Проходим неврологов, кардиологов и так далее. Слава богу, развитие детей идет хорошо".

Как правило, тройняшки появляются на свет преждевременно и проводят еще около месяца на реабилитации. Развитие технологий и профессионализм белорусских врачей помогают сегодня вынашивать и рожать здоровых деток. Только в 2024 году в нашей стране родились 797 двоен и 17 троен.

Елена Гошкевич, замдиректора по акушерству и гинекологии РНПЦ "Мать и дитя":

"Когда рождается недоношенный ребенок, он, понятно, требует выхаживания: первое время в отделениях реанимации, дальше в отделениях для недоношенных детей. Особенности ухода зависят от того, до какой степени недоношенные дети родились, какие органы в большей степени незрелые: легкие, мозг или, может, желудочно-кишечный тракт. Потому что все это, конечно, нуждается в коррекции. Что касается двоен, примерно половина все-таки рождается доношенными".

Государство поддерживает семьи при рождении двоих и более детей

Сегодня в нашей стране поддержку при рождении двойни и тройни оказывают и финансовую. Размер выплат достигает до 23 тыс. белорусских рублей. Он зависит от количества родившихся и того, первые ли это дети в семье.

Елена Комлик, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Единовременные выплаты назначаются и выплачиваются: 10 бюджетов прожиточного минимума при рождении первого ребенка и 14 бюджетов прожиточного минимума при рождении второго и последующего ребенка. Дополнительно выплачивается единовременное пособие, которое составляет 2 бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка. В результате в совокупности семья единоразово получает при рождении двойни от 28 до 32 бюджетов прожиточного минимума, а при рождении тройни от 44 до 48 бюджетов прожиточного минимума".