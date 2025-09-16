3.64 BYN
Счастье в кубе: история семьи из Минска, в которой родились тройняшки
Рождение ребенка для любой семьи - событие долгожданное. А когда появляются сразу три малыша - радость неизмеримая. И вместе с тем это огромный труд и колоссальная ответственность.
Для семьи Шидловских из Минска день 28 июня стал особой датой в календаре - на свет появилась тройня.
Расскажем, как сегодня мама с папой воспитывают маленьких белорусов и какую помощь им оказывает государство.
В семье Шидловских из Минска родилась тройня
С рождением малышей распорядок дня в семье Шидловских изменился кардинально. Оно и понятно - в их доме счастье появилось сразу в тройном объеме. Три брата - Александр, Максим и Владислав - родились на 32-й неделе. Сейчас им уже 2,5 месяца.
Никита Шидловский, папа:
"Мы не спим, а если спим, то по часу-полтора. Меняемся, как правило, два человека остаются с малышами. Кто-то один идет отдохнуть, потому как с тремя детьми один не справишься. В то время пока кто-то отдыхает, мы смотрим за ними, кормим, переодеваем".
В семье Шидловских уже есть дочь. Родители мечтали еще и о сыне, но новость о тройне стала неожиданностью для всех. Конечно, сегодня взаимоподдержка здесь на первом месте, а еще любовь и особый трепет девятилетней сестренки Софии, дедушек и бабушек.
Ольга Шидловская, бабушка:
"Мы решили все вместе, что бабушка уволится, оформится няней, потому что это работа 24/7. Это больше помощь, нежели просто няня".
Несмотря на то что все трое малышей появились на свет почти в одно время, Александр считается старшим - родился на минуту раньше других. А вот самым крепким оказался Владислав - его вес при рождении был 1 килограмм 690 граммов.
Вероника Шидловская, мама:
"Сейчас, слава богу, все хорошо. Мы проходим врачей. Все по плану, все по графику, как нам назначили в медицинском центре "Мать и дитя". Проходим неврологов, кардиологов и так далее. Слава богу, развитие детей идет хорошо".
Как правило, тройняшки появляются на свет преждевременно и проводят еще около месяца на реабилитации. Развитие технологий и профессионализм белорусских врачей помогают сегодня вынашивать и рожать здоровых деток. Только в 2024 году в нашей стране родились 797 двоен и 17 троен.
Елена Гошкевич, замдиректора по акушерству и гинекологии РНПЦ "Мать и дитя":
"Когда рождается недоношенный ребенок, он, понятно, требует выхаживания: первое время в отделениях реанимации, дальше в отделениях для недоношенных детей. Особенности ухода зависят от того, до какой степени недоношенные дети родились, какие органы в большей степени незрелые: легкие, мозг или, может, желудочно-кишечный тракт. Потому что все это, конечно, нуждается в коррекции. Что касается двоен, примерно половина все-таки рождается доношенными".
Государство поддерживает семьи при рождении двоих и более детей
Сегодня в нашей стране поддержку при рождении двойни и тройни оказывают и финансовую. Размер выплат достигает до 23 тыс. белорусских рублей. Он зависит от количества родившихся и того, первые ли это дети в семье.
Елена Комлик, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"Единовременные выплаты назначаются и выплачиваются: 10 бюджетов прожиточного минимума при рождении первого ребенка и 14 бюджетов прожиточного минимума при рождении второго и последующего ребенка. Дополнительно выплачивается единовременное пособие, которое составляет 2 бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка. В результате в совокупности семья единоразово получает при рождении двойни от 28 до 32 бюджетов прожиточного минимума, а при рождении тройни от 44 до 48 бюджетов прожиточного минимума".
Кроме этого, каждой семье, где родились одновременно несколько малышей, от государства предоставляется няня. Такая помощь оказывается до трехлетнего возраста. Поддержка материнства и детства - один из главных приоритетов государственной политики Беларуси. И сегодня в стране готовы и дальше мотивировать, чтобы в семьях как можно чаще звучал детский смех.