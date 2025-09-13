3.63 BYN
Щедро и душевно - лидеров уборочной кампании сегодня чествовали в Березинском районе
Белорусские аграрии перешагнули очередную важную планку уборочной. Собрано 9 млн т.
Вклад в общий каравай каждой области: Минская - 2 млн 258 тыс. тонн, Гродненская - 1 млн 743 тыс. тонн, Брестская - 1 млн 683 тыс. тонн, 1 млн 261 тыс. тонн намолочено в Могилевском регионе. В Гомельском и Витебском перешагнули миллионный рубеж.
Щедро и душевно, в лучших белорусских традициях. В деревне Михалево сотни людей. Они пришли поздравить хлеборобов. Районный праздник в этом году проводят на базе одного из сильнейших сельхозпредприятий района - филиала "Ома".
По итогам жатвы в хозяйствах определили лидеров, которые удостоены почетных званий "тысячник" и "двухтысячник".
Евгений Пилецкий, заместитель директора по растениеводству УП "АГРОМАЗ":
"Мы работаем целой сплоченной командой, каждый из участников заинтересован в конечных результатах труда. Основные моменты, которые нам помогают держаться на таком уровне, это, во-первых, коллектив, штат специалистов, технологии, т.е. диктатура технологии".
Березинским аграриям и хлеборобам есть чем гордиться в этом году. Несмотря на капризы погоды и дожди, вырастить богатый урожай удалось. И оказался он значительно весомее прошлогоднего. Вклад в общий каравай - более 47 тыс. тонн.
Анатолий Зябко, председатель Березинского районного совета ветеранов:
"Этот год рекордный для нашего района и по урожайности, и по количеству намолота зерна в целом. Урожайность составила более 37 центнеров с гектара. Для нашего района, учитывая то, что естественное плодородие земли у нас очень низкое, это очень и очень высокий урожай".
На районном празднике "Дожинки" весь день работали тематические площадки, подводили итоги конкурсов на лучшую соломенную скульптуру, дожиночный сноп и каравай. В распоряжении гостей игровые и детские зоны, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Праздник жатвы завершился концертом.