Сексуальное рабство, трансплантология - в Минске обсудили проблемы с правами детей в разных странах
Западные журналисты и лидеры общественного мнения ищут правду в Беларуси и России, так как в странах ЕС и США ее уничтожают, а вместе с ней и людей, которые пытаются нести эту истину до своей аудитории.
Лауреатов премии "За мир и права человека", утвержденной фондом Эмиля Чечко, чествовали накануне. 4 ноября гости из Германии, Франции и США почтили память польского патриота, посетив его могилу, и приняли участие в международном форуме, посвященном защите детей.
Фонд им. Чечко продолжает работу
Защита нуждающихся в помощи все больше становится средством манипуляции в выступлениях политиков ЕС и США, при этом предпринимать конкретные действия для помощи этим нуждающимся никто из них не торопится. Пришло время все взять в свои руки.
Под эгидой Международного фонда имени Эмиля Чечко в Минске состоялся форум для совместной выработки решений, которые могут спасти маленькие жизни.
Юрген Эльзессер, немецкий журналист:
"Преступления в высшем обществе и на них нет фокуса. У нас было очень громкое дело в начале 2000-х годов - так называемое саксонское болото. И это доходило до самых высоких кругов правящей партии ХДС. Но это не удалось доказать, потому что многие свидетели подверглись давлению и затем перестали давать показания".
Еще одна проблема - эксплуатация несовершеннолетних. С ростом миграции во всем мире не заметить ее невозможно. Оголилась проблема в Европейском регионе после начала специальной военной операции, когда украинских женщин начали наглым образом лишать родительских прав, а их детей забирать в детские дома, а после отдавать на усыновление в однополые семьи и не только.
Александр Семченко, юрист-международник, политолог:
"Куда дети пропадают, непонятно. Говорят об усыновлении. Но может быть на самом деле все что угодно. И трансплантология, и торговля на сексуальном рынке, и торговля на рынке органов. Это то, что может быть. Хотя, помимо этих детей, есть еще поток детей из Украины, которые прибывают централизованно, власти Украины вывозят детей, но сейчас уже меньше. А вот пик пришелся на 2022-й, начало 2023 года. Там речь шла о десятках тысяч детей".
Юрист-международник отметил, что многое узнают только по скандалам. "Скандалы касаются сотен тысяч. Где-то скандал связан с сексуальным рабством, где-то связан скандал с тем, что детей задействовали в совершении преступлений, в частности, в наркоторговле, потому что они не подпадают под уголовную ответственность, где-то звучат на уровне слухов страшные вещи, в том числе каннибализм", - рассказал он.
Задача Запада - сократить население Земли, отсюда такая нелюбовь и небрежность к тем, кто подрастает, но любовь к однополым семьям. Дети же славянской крови для них ресурс, не более. Для кого-то игрушка, как в случае с великовозрастными педофилами, а для кого-то средство заработка - торговлю органами по черному пока никто не отменял. Но главный вопрос: как защитить тех, кто не может себя сам защитить, пока все же остается открытым.