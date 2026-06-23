Селиверстов: Атака украинских беспилотников - это открытый теракт против мирного населения

Минск ожидает безотлагательного и ответственного расследования атаки на белорусский автобус с детьми в Брянской области.

23 июня в Москве состоялся круглый стол, где главы дипломатических миссий 95 стран обсудили вопросы украинского кризиса. Посол Беларуси в России отметил, что атака украинских беспилотников - это открытый террористический акт против мирного населения. Это циничное сознательное нападение на мирных граждан должно получить принципиальную правовую оценку, в том числе от международных правозащитных структур.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. Мы подтверждаем твердую позицию Беларуси о необходимости скорейшего мирного дипломатического урегулирования конфликта в Украине. Призываем положить конец опасным играм с безопасностью в нашем регионе. Хватит раздувать этот пожар! Пора прекратить безудержную накачку зоны конфликта оружием и остановить поток провокационных заявлений, которые лишь приближают нас к критической черте. Приветствуем и поддерживаем любые усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса и выход на мирные соглашения. Долгосрочное мирное урегулирование возможно лишь на основе формирования в нашем регионе и в Евразии в целом новой инклюзивной архитектуры безопасности".

Важный вклад в сохранение безопасности вносит Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке. Именно Беларусь при поддержке российской стороны выступила инициатором разработки этого документа.