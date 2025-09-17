Сельхозярмарки стартуют 20 сентября в Минске

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартует в Минске. Одна из крупнейших в столице разместится уже 20 сентября у спортивного комплекса "Чижовка-Арена".



В ассортименте - яблоки, картофель, морковь и свекла, есть также мясная, молочная и рыбная продукция. Привлекает разнообразие и доступные цены. В пешей доступности - мобильные ярмарки. Такие площадки расположены во всех районах столицы. В доставке продуктов пожилым людям домой уже по традиции помогут волонтеры Союза молодежи.