"Семь верст до рассвета" - о волнах чувств от фильма рассказали Шукшина и Добронравов

В студию пришли наши долгожданные гости - Федор Добронравов, народный артист России и заслуженная артистка России Мария Шукшина. Уже через полчаса состоится спецпоказ киноленты "Семь верст до рассвета" на территории легендарной цитадели.

"28 января начались съемки, а в лесах на Псковщине ни снежинки. Нашим художникам пришлось поработать, - рассказала заслуженная артистка России Мария Шукшина. - Выстроили деревню на том же примерно месте. Специально режиссер выбирал, чтобы это было приближено максимально к той местности, где это все произошло. Несколько грузовиков вывезли снарядов, оставшихся после Великой Отечественной войны. Ходили там с металлоискателями, смотрели, потому что у нас там и избы горели, и люди, и дети снимались. Поэтому не дай бог, где останется какой-то снаряд, и не дай бог взорвется. Снаряды просто говорят о том, что эта земля величественная и вся политая русской кровью".

Герой, которого сыграл Федор Добронравов, - это человек, который повторил подвиг Ивана Сусанина в годы Великой Отечественной войны.

Не только сейчас, но и всегда важно показывать простого человека, считает народный артист России Федор Добронравов. "Мы создали маленькую капельку в том море памяти и героизма, которое было проявлено, чтобы помнили наши дети, внуки и правнуки. Таких героев было много. Это так вышло, что именно о Кузьмиче через рассказ Бориса Полевого узнала вся страна. А таких Иванов-Сусаниных у нас в стране в годы Великой Отечественной войны было очень много. Поэтому это вот только один такой подвиг, который мы попытались воспроизвести".

Федор Добронравов и Мария Шукшина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da7417ce-19e7-4d87-88ac-d93fe185e990/conversions/0389e689-531e-464b-a55f-6868dddfeb1f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da7417ce-19e7-4d87-88ac-d93fe185e990/conversions/0389e689-531e-464b-a55f-6868dddfeb1f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da7417ce-19e7-4d87-88ac-d93fe185e990/conversions/0389e689-531e-464b-a55f-6868dddfeb1f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da7417ce-19e7-4d87-88ac-d93fe185e990/conversions/0389e689-531e-464b-a55f-6868dddfeb1f-xl-___webp_1920.webp 1920w