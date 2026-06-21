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"Семь верст до рассвета" - о волнах чувств от фильма рассказали Шукшина и Добронравов
В студию пришли наши долгожданные гости - Федор Добронравов, народный артист России и заслуженная артистка России Мария Шукшина. Уже через полчаса состоится спецпоказ киноленты "Семь верст до рассвета" на территории легендарной цитадели.
"28 января начались съемки, а в лесах на Псковщине ни снежинки. Нашим художникам пришлось поработать, - рассказала заслуженная артистка России Мария Шукшина. - Выстроили деревню на том же примерно месте. Специально режиссер выбирал, чтобы это было приближено максимально к той местности, где это все произошло. Несколько грузовиков вывезли снарядов, оставшихся после Великой Отечественной войны. Ходили там с металлоискателями, смотрели, потому что у нас там и избы горели, и люди, и дети снимались. Поэтому не дай бог, где останется какой-то снаряд, и не дай бог взорвется. Снаряды просто говорят о том, что эта земля величественная и вся политая русской кровью".
Герой, которого сыграл Федор Добронравов, - это человек, который повторил подвиг Ивана Сусанина в годы Великой Отечественной войны.
Не только сейчас, но и всегда важно показывать простого человека, считает народный артист России Федор Добронравов. "Мы создали маленькую капельку в том море памяти и героизма, которое было проявлено, чтобы помнили наши дети, внуки и правнуки. Таких героев было много. Это так вышло, что именно о Кузьмиче через рассказ Бориса Полевого узнала вся страна. А таких Иванов-Сусаниных у нас в стране в годы Великой Отечественной войны было очень много. Поэтому это вот только один такой подвиг, который мы попытались воспроизвести".
Отвечая на вопрос, где грань между настоящей, искренней любовью к своей родине, к своей земле и ура-патриотизмом, Мария Шукшина сказала: "В искренности? Экран передает чувства. Если кино сделано искренне, если режиссер, продюсеры работают наполненные, с душой, искренне все пережили, то это выплеск пережитого, увиденного, услышанного. Художники всегда выплескивают. Боль выплескивается. Это работа художника. И отличить очень легко. Что такое искусство? Это передача чувств, как говорил Лев Николаевич Толстой, - это передача чувств от художника к читателям и зрителям. Передача тех чувств, которые пережил сам художник. И если они искренние, то читатель и зритель заражается этими чувствами, перерабатывает их внутри и дальше идет уже заражать своими добрыми делами. По всей земле такие волны идут. От хорошего кино идут волны. Это большая удача и радость сняться в таком кино, потому что такого материала очень мало. И даже в Советском Союзе было мало, понятно, что там шедевры все равно были. А сейчас это и вовсе единицы".