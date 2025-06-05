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Семченко: В Украине людей сажают в тюрьму за критику Зеленского
Сейчас в активной фазе находятся переговоры по урегулированию военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Насколько реально подписание мира, предположил украинский публицист, политолог, доктор политических наук Александр Семченко в "Актуальном интервью".
Политолог сразу же обозначил, что подписать можно все что угодно, в том числе и с террористами. "Но режим, который заседал в Стамбуле (именно там проводилось два раунда переговоров РФ и Украины) и который сейчас что-то подготавливает, например, глава МИД Украины Андрей Сибига, Зеленский, но это не Украина. Это люди, оккупировавшие страну, узурпировавшие там власть по всем законам, включая и украинские. Они не являются властью", - обозначил Александр Семченко.
По словам эксперта, у Зеленского срок президентских полномочий истек год назад, поэтому вообще неизвестно, кого он представляет. Кстати, об этом говорил и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В своих заявлениях они настаивали, чтобы украинский народ сначала предоставил полномочных людей, которые имели бы мандат доверия.
Публицист из Украины не смог представить, каким образом без таких условий могут быть проведены выборы. Ведь пока говорить о традиционных выборах президента Украины, выборах в Верховную раду пока не приходится, потому что сейчас государство находится под оккупацией и под дулом автомата, а проводить выборы так невозможно.
"Выборы - это, среди прочего, проведение свободной агитации. А сейчас в Украине людей сажают в тюрьму за то, что они критикуют Зеленского. Любая критика в его адрес трактуется по новой статье Уголовного кодекса Украины № 436-2 "Оправдание российской агрессии". За это предусмотрено 8 лет лишения свободы. По этой статье уже сидят десятки тысяч людей", - сообщил Александр Семченко.
Недавно между Россией и Украиной происходил обмен пленными, и в том числе выдали украинцев, которые были обвинены по статье "Оправдание российской агрессии".
Александр Семченко:
"Кстати, Россия имела опыт переговоров с террористами, например, в Чечне. Но к чему это привело? Мы знаем, что за Первой чеченской войной и за подписанными документами последовала Вторая чеченская война, которая стала более тяжелой. Но несмотря на это, все в конечном итоге закончилось победой России".
Политолог также выразил мнение, что в данном случае с Украиной мир тоже наступит только тогда, когда наступит победа России. "Может быть, скажу спорную мысль, но победа России будет в интересах украинцев", - завершил доктор политических наук.