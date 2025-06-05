Семченко: В Украине людей сажают в тюрьму за критику Зеленского

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Сейчас в активной фазе находятся переговоры по урегулированию военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Насколько реально подписание мира, предположил украинский публицист, политолог, доктор политических наук Александр Семченко в "Актуальном интервью".

Политолог сразу же обозначил, что подписать можно все что угодно, в том числе и с террористами. "Но режим, который заседал в Стамбуле (именно там проводилось два раунда переговоров РФ и Украины) и который сейчас что-то подготавливает, например, глава МИД Украины Андрей Сибига, Зеленский, но это не Украина. Это люди, оккупировавшие страну, узурпировавшие там власть по всем законам, включая и украинские. Они не являются властью", - обозначил Александр Семченко.

По словам эксперта, у Зеленского срок президентских полномочий истек год назад, поэтому вообще неизвестно, кого он представляет. Кстати, об этом говорил и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В своих заявлениях они настаивали, чтобы украинский народ сначала предоставил полномочных людей, которые имели бы мандат доверия.

Александр Семченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3042b063-4de9-437e-831c-38c79a14c2c4/conversions/37c403c4-dd7c-4eb4-9597-68d376eadd7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3042b063-4de9-437e-831c-38c79a14c2c4/conversions/37c403c4-dd7c-4eb4-9597-68d376eadd7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3042b063-4de9-437e-831c-38c79a14c2c4/conversions/37c403c4-dd7c-4eb4-9597-68d376eadd7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3042b063-4de9-437e-831c-38c79a14c2c4/conversions/37c403c4-dd7c-4eb4-9597-68d376eadd7b-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Семченко

Публицист из Украины не смог представить, каким образом без таких условий могут быть проведены выборы. Ведь пока говорить о традиционных выборах президента Украины, выборах в Верховную раду пока не приходится, потому что сейчас государство находится под оккупацией и под дулом автомата, а проводить выборы так невозможно.

"Выборы - это, среди прочего, проведение свободной агитации. А сейчас в Украине людей сажают в тюрьму за то, что они критикуют Зеленского. Любая критика в его адрес трактуется по новой статье Уголовного кодекса Украины № 436-2 "Оправдание российской агрессии". За это предусмотрено 8 лет лишения свободы. По этой статье уже сидят десятки тысяч людей", - сообщил Александр Семченко.

Недавно между Россией и Украиной происходил обмен пленными, и в том числе выдали украинцев, которые были обвинены по статье "Оправдание российской агрессии".

Александр Семченко:

"Кстати, Россия имела опыт переговоров с террористами, например, в Чечне. Но к чему это привело? Мы знаем, что за Первой чеченской войной и за подписанными документами последовала Вторая чеченская война, которая стала более тяжелой. Но несмотря на это, все в конечном итоге закончилось победой России".