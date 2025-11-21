Семеняко: ВНС является триггером развития Беларуси

Всебелорусское народное собрание - уникальный институт государственного управления, аналогов которому нет в мире. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентин Семеняко.

"Представительство в этом органе достаточно солидное для Беларуси - 1,2 тыс. представителей различных слоев общества, политических партий, общественных объединений, депутатского корпуса, государственных служащих. И это дает реальную возможность каждому гражданину через этих представителей выразить свое мнение о путях развития государства в последующие годы", - подчеркнул председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.

Он также отметил, что уникальность ВНС состоит в том, что у него имеются особые полномочия как по принятию очень важных решений для страны, так и по отмене неправомерных решений и действий государственных лиц вплоть до высших государственных лиц. Это отражено в Конституционном статусе Всебелорусского народного собрания.

"Лично я, как представитель регионов, приветствую решение Всебелорусского народного собрания о том, что основным из главных векторов развития Беларуси являются регионы и их развитие. Сильные регионы - сильная страна. Этот тезис уже прочно вошел не только в основополагающие белорусские программные документы, но и в реальные действия, с которыми сталкиваются граждане в регионах", - добавил Валентин Семеняко.