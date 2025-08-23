"Семейный день" проводят в Минском зоопарке

Столичный зоопарк 23 августа превратился в настоящий остров семейного счастья. Здесь проходит первый в истории зоопарка "Семейный день" - праздник, который собрал сотни минчан и гостей столицы, чтобы вместе провести время, отдохнуть от городской суеты и окунуться в детство. Организаторы подготовили насыщенную программу: "Игры нашего двора", уютные настольные развлечения, мастер-классы, а также исполнение бардовских песен под гитару у костра.