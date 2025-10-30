Сергеенко посетил сельхозпредприятия Браславского района и принял участие в открытии ЦРБ

Порядок там, где постоянно работают в тонусе. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергеенко

Порядок там, где постоянно работают в тонусе. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергеенко во время рабочей поездки в северный регион. Спикер посетил сельхозпредприятия Браславского района.





Новый молочно-товарный комплекс в ведущем хозяйстве "Маяк Браславский"

В ведущем хозяйстве "Маяк Браславский" он посмотрел новый молочно-товарный комплекс, который вышел на 19 литров молока в сутки с одной коровы. Во втором сельхозпредприятии, по словам Игоря Сергеенко, вопросов оказалось несколько больше. На небольшом МТК по откорму скота без дойного стада все выглядит аккуратно, но не как в передовых хозяйствах страны.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области:

"Вопросы дисциплины в этой сфере крайне важны. И в больших, и в небольших организациях многое зависит от личности руководителя, от того, какой он темп задает, какую дисциплину требует. Порой у нас бывают факты бесхозяйственности не со стороны руководящего состава, хотя такое тоже есть, а непосредственно работников. Сломался трактор или стоит борона трое суток на поле - пускай стоит. Поэтому, конечно, меры принимать надо, и меры принимаются. Для руководителей больших усилий стоит поддержание дисциплины и наведение порядка. Там, где постоянно работают в тонусе, там порядок".

Открытие нового отделения Браславской ЦРБ

Игорь Сергеенко также принял участие в открытии Центрального стерилизационного отделения в Браславской ЦРБ. Восемь структурных подразделений клиники оказывают помощь и соседним районам. В их числе клинико-диагностическая и серологическая лаборатории, ревматологический кабинет, хирургическое и неврологическое отделения, кабинет КТ, кабинет маммографии. Новое отделение позволит повысить общую эффективность работы больницы.

Александр Макаревич, главврач Браславской центральной районной больницы:

"Это очередная ступенька в обеспечении доступности и качества медицинской помощи. Все стерилизационные мероприятия сейчас будут централизованы. Мы постараемся исключить человеческий фактор стерилизации мединструментария, исключить его стерилизацию в других местах. Это все будет делаться в одном месте. А медицинский персонал отделений, который до настоящего времени занимался этим, будет освобожден для оказания медицинской помощи пациентам, непосредственно для оказания медицинской помощи".