Сергей Жук: Данные социологии показывают, что память о ВОВ важна для большинства белорусов

"Данные социологии показывают, что память о Великой Отечественной войне важна для большинства белорусов. Мы очень многое делаем для того, чтобы память передавалась и нашей молодежи. И тут важно соблюдать баланс между памятью на национальном уровне, памятью об оккупации, памятью о подвиге белорусского народа, всенародной борьбе и памятью о конкретной семье".

Аналитик подчеркнул, что нужно помнить о прадедушках, прабабушках, которые, вне зависимости от того, воевали ли они в рядах Красной армии, трудились в тылу, пережили страшную оккупацию, были угнаны в Германию на работы, являются героями. Это те люди, которые смогли отстоять свободу. "И это сочетание элементов общенациональной и личной памяти является основой для того, чтобы мы развивались дальше. Мы должны гордиться нашим прошлым, подвигом белорусского народа, подвигом советского народа. И это крайне важно для построения суверенной Беларуси и будущего страны", - считает он.