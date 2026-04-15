Шадров: США и Израиль ищут возможности выхода из конфликта на Ближнем Востоке

"Скорее всего, США с Израилем будут искать возможность выйти из этого конфликта. США находятся сейчас, если мы говорим о команде Трампа, во все возрастающей и все более усиливающейся международной изоляции. Даже ближайшие союзники их поддерживать не хотят. Европейские страны одна с другой заявляют, что они в стороне от этого конфликта. И внутри страны тоже рейтинги доверия Трампа очень сильно снижаются, рейтинги одобрения очень сильно снижаются. 70 % американцев недовольны их экономической политикой, меньше 29 % готовы сегодня поддержать Трампа и его экономический курс. И далее, и далее во всех отношениях позиции только ухудшаются. Я думаю, что внешнее и внутреннее давление заставляет Трампа, даже при всей его волюнтаристской такой линии, все-таки остановиться и найти какой-то выход. Я думаю, выход будет найден в риторике, в громогласных заявлениях, что он всех уже в очередной раз победил".