Шадров: Визит американских представителей в Минск подчеркивает готовность к взаимодействию на равных

"Нельзя сказать, что весь мир против России и Беларуси. Это пропагандистская сказка. Это самозваный Запад, который себя объявил центром Вселенной, считает, что он кого-то изолировал. Судя по всему, они сами себя изолируют. Если говорить о деятельности Трампа, то это борьба национальных элит с глобалистскими. И в Соединенных Штатах демократы - это в первую очередь глобалисты, и для них интересы транснациональных корпораций, какие-то безумные идеи по изменению пола и т. д. важнее, чем интересы народа, избирателей - тех, кого они должны представлять. И вот Трамп ломает эту глобалистскую игру. Он не то чтобы пророссийский или пробелорусский, он за свой народ, за свои американские интересы - так, как он это понимает. И вот в этом смысле, конечно, он меняет мировую политику".