Шадров: Визит Коула в Минск открывает возможность для более конструктивных отношений

"Личный визит представителя президента США здесь как ледокол, этот лед толстый, за много лет сложившейся русофобии и дикой предвзятости, раскалывает и пять часов, не зря ведь пять часов разговаривали. Очень много накопилось того, что стоило бы давно уже напрямую обсудить. Трамп ломает эту глобалистскую игру, он не то что там пророссийский или пробелорусский - он за свой народ, за свои американские интересы так, как он это понимает. И вот в этом смысле, конечно, он меняет мировую политику".