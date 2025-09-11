3.64 BYN
Шадров: Визит Коула в Минск открывает возможность для более конструктивных отношений
Визит американского представителя Джона Коула в Минск открывает возможность для более конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении национальных интересов.
Своим мнением поделился Константин Шадров - доцент Государственного университета "Дубна" (Россия):
"Личный визит представителя президента США здесь как ледокол, этот лед толстый, за много лет сложившейся русофобии и дикой предвзятости, раскалывает и пять часов, не зря ведь пять часов разговаривали. Очень много накопилось того, что стоило бы давно уже напрямую обсудить. Трамп ломает эту глобалистскую игру, он не то что там пророссийский или пробелорусский - он за свой народ, за свои американские интересы так, как он это понимает. И вот в этом смысле, конечно, он меняет мировую политику".