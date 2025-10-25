Шафир об истерике Прибалтики и мнимой угрозе для обоснования военных бюджетов

"Что остается делать "самым большим" европейцам из всех европейцев - это руководителям Эстонии, Латвии, Литвы? Истерика: русская угроза, белорусская угроза, угроза Союзного государства, то какие-то дроны летят, то воздушные шары летят, то сотни миллиардов беженцев каких-то бегут в Европу. Откуда они там в таких количествах только берутся. Логика здесь не важна, оправдание здесь не важно. Важна истерика сама по себе, - отметил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. - И истерика эта имеет под собой еще и следующее обоснование - дотации военного бюджета, пограничного. Давайте рыть рвы с крокодилами. Давайте нам танки, ракеты, все прочее, потому что какая-то сказочная угроза продолжает существовать. Доказать ее невозможно. Поэтому давайте пытаться раз в неделю закрывать границы. Зачем, откуда логика, какие угрозы - никому непонятно, но для отчетности в Брюсселе это вполне годится".