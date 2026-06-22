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Шафир: Польша выжала из Украины все, что могла
Польша была одним из самых активных союзников Украины с начала конфликта. Однако сегодня между Варшавой и Киевом все чаще возникают разногласия.
Некоторые эксперты считают, что польская сторона уже получила основные политические и экономические выгоды от сотрудничества с Украиной и теперь все менее заинтересована в дальнейшей поддержке прежнего уровня.
Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:
"Польша выжала из тогдашней ситуации с Украиной все, что смогла. Она максимально вложилась в то, чтобы еще сильнее озлобить украинцев в отношении России и Беларуси. Она максимально получила все возможные экономические преференции на территории Украины. Она сделала все, а ей это ничего не стоило. Сейчас из Украины выжать больше нечего, и шансов на какой-либо успех у нее в нынешнем состоянии нет. Использовать ее дальше - тоже незачем. Максимально удобных гастарбайтеров из Украины они получили. Максимальные экономические преференции они получили. Все, что могли, с этой территории вывезли. А дальше можно показывать свое истинное отношение, которое поляки, в принципе, никогда особо в отношении украинцев и не скрывали".