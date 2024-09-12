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Шаповалов: Беларусь может рассчитывать на инвестиции стран БРИКС

Замдиректора российского Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что Беларусь обладает всеми ресурсами и технологиями для успешного сотрудничества с таким мощным объединением, как БРИКС

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что Беларусь - высокотехнологичная индустриальная страна с развитым промышленным потенциалом, развитым сельскохозяйственным потенциалом и высоким уровнем компетенции населения. Это, естественно, является очень серьезными ресурсами.
Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

По словам эксперта, для Беларуси партнерство в БРИКС - это еще и укрепление, расширение связей, контактов со странами БРИКС. "Понятно, что с Россией у Беларуси и так очень тесные связи, но расширение развития связей с другими странами БРИКС и БРИКС+ является безусловным приоритетом. А вообще, думаю, что Беларусь вполне может рассчитывать на привлечение инвестиций стран БРИКС (на базе организации создан новый банк развития)", - заявил Владимир Шаповалов.

Владимир ШаповаловмнениеБРИКС

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