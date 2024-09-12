Шаповалов: Беларусь может рассчитывать на инвестиции стран БРИКС

Замдиректора российского Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что Беларусь обладает всеми ресурсами и технологиями для успешного сотрудничества с таким мощным объединением, как БРИКС

По словам эксперта, для Беларуси партнерство в БРИКС - это еще и укрепление, расширение связей, контактов со странами БРИКС. "Понятно, что с Россией у Беларуси и так очень тесные связи, но расширение развития связей с другими странами БРИКС и БРИКС+ является безусловным приоритетом. А вообще, думаю, что Беларусь вполне может рассчитывать на привлечение инвестиций стран БРИКС (на базе организации создан новый банк развития)", - заявил Владимир Шаповалов.