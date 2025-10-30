Шавкат Мирзиёев выступил с предложениями на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Ежегодно 19 ноября президент Узбекистана предложил сделать Международным днем документального наследия, а также учредить в структуре ЮНЕСКО Международный институт цифрового наследия.

В Самарканде 30 октября стартовала 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Тезисно и о самом главном. Генеральная конференция ЮНЕСКО в Самарканде - это событие историческое. Впервые за 40 лет проходит не в штаб-квартире в Париже, впервые в Центральной Азии и совпадает с 80-летием основания ЮНЕСКО. Эту дату будем отмечать 16 ноября.





До обеда решали организационные вопросы. Разница во времени с Минском - плюс 2 часа. Во второй половине дня торжественную церемонию открытия на правах хозяина начали с выступления президента Шавката Мерзиёева.

Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана: "В результате геополитической напряженности и происходящих на планете военных конфликтов наносится большой урон уникальным памятникам, святым местам и бесценному культурному наследию. Между государствами растет разрыв в уровне доступа к знаниям и технологиям, цифровым ресурсам. Как следствие, усиливаются неравенства возможностей и нищета. Такая сложная ситуация требует еще большей сплоченности для полной реализации основных задач ЮНЕСКО. Мы вновь подтверждаем нашу твердую приверженность высоким и благородным целям ЮНЕСКО".

В качестве почетных гостей - президенты Сербии и Словакии, больше 190 государств участвуют. Лидеры стран, послы, министры, международные организации. Для гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле это заключительный аккорд в организации. 8 лет позади.

Одри Азуле, гендиректор ЮНЕСКО: "ЮНЕСКО за последние 8 лет увеличило свои ресурсы почти на 800 млн долларов. Рост более чем на 80 %. Значительная часть дополнительных средств поступила за счет добровольных взносов. Достигнутая финансовая устойчивость позволила организации реализовать крупнейшие проекты в истории. В рамках комплексной программы по восстановлению старого города Масула в Ираке создано тысячи рабочих мест, возобновлено обучение для более чем 120 тыс. школьников и восстановлены исторические памятники".

Афганистан. Там фокус на поддержку образования для девочек и женщин.

ЮНЕСКО выступает за равенство полов