Шпаковский: 30 % поляков предпочитают неучастие в выборах

"Значительная часть поляков, вообще в принципе это более 30 %, не участвует в этой электоральной кампании и, можно сказать так, голосует ногами, тем самым демонстрируя, что политики не выражают интересов простых граждан. Действительно кампания идет таким образом, что внутренняя повестка отходит на второй план парадоксальным образом. Хотя в Польше немало внутренних проблем, начиная от проблемы адаптации мигрантов из Украины, заканчивая определенными экономическими сложностями. Однако выбираются вопросы именно международного характера, допустим, нынешней эскалации международной ситуации, нагнетаются беспочвенные страхи вокруг Российской Федерации и Беларуси. Образ наших государств сознательно демонизируется польской политической верхушкой".