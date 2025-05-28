3.76 BYN
3.02 BYN
3.43 BYN
Шпаковский: 30 % поляков предпочитают неучастие в выборах
"Кандидатов на пост президента Польши заботят только внешняя политика и демонизация Беларуси и России, а не истинные потребности избирателей". Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Александр Шпаковский.
Эксперт отметил, что подобное безразличие не осталось незамеченным и теперь проявляется в неучастии поляков в электоральной кампании.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Значительная часть поляков, вообще в принципе это более 30 %, не участвует в этой электоральной кампании и, можно сказать так, голосует ногами, тем самым демонстрируя, что политики не выражают интересов простых граждан. Действительно кампания идет таким образом, что внутренняя повестка отходит на второй план парадоксальным образом. Хотя в Польше немало внутренних проблем, начиная от проблемы адаптации мигрантов из Украины, заканчивая определенными экономическими сложностями. Однако выбираются вопросы именно международного характера, допустим, нынешней эскалации международной ситуации, нагнетаются беспочвенные страхи вокруг Российской Федерации и Беларуси. Образ наших государств сознательно демонизируется польской политической верхушкой".