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Шумит-гуляет Масленица, впереди Великий пост: о традициях щедрой недели и ее праздновании
1 и 2 марта по всей Беларуси развернулись масленичные гулянья. В этом году зима была не суровая, но пришло время ее проводить. Это старинная народная традиция, которую сохраняют. Как и столетия назад, современные хозяйки пекут символ Масленицы - румяные блины.
"Блины могли быть разные: картофельные, ячменевые, ржаные, пшеничные. Первые два-три дня готовили овсяные, а уже после могли делать гречневые блины, они еще называются гречаники", - рассказала Мария Савицкая, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта.
Музей, расположенный недалеко от Минска, - главный этноскансен Беларуси. Научные сотрудники учреждения могут не хуже профессиональных кулинаров испечь блины. Самые популярные здесь - пшеничные.
Масленица - общеславянский праздник, и главное блюдо на нем - блины. Но у каждого народа все же были свои рецепты и секреты. Например, мы, белорусы, долгое время не имели подсолнечного масла и вместо него использовали льняное. Каждая семья выращивала лен: из стебля делали одежду, часть семян оставляли на следующий сев и из части делали льняное масло.
Блины пекут по всей Беларуси, и в каждом регионе свои неповторимые рецепты. Например, таких ингредиентов, как в нарочанских блинах, вы нигде не найдете. "Секрет нарочанских блинов заключается в капельке чистой нарочанской водички и лучике нашего мядельского солнышка", - рассказала одна из местных хозяек.
Мядельская Масленица по всем канонам. В этом году сотрудники местного центра культуры решили реконструировать древние обряды на каждый из семи дней щедрой недели: "Встреча", "Заигрыши", "Лакомка", "Тещины блины". И каждый день свои игры и забавы, песни и танцы.
"В нашей жизни иногда не хватает того, чтобы просто сбросить с плеч все и побыть немного со своими друзьями, с земляками", - поделилась заведующая методическим отделом Мядельского районного центра культуры Лариса Северин.
Поддерживать преемственность поколений, воспитывать уважение к народным праздникам, традициям своего народа - главная задача современных масленичных мероприятий. Поэтому самые многочисленные и активные участники праздника - дети.
Шумит-гуляет Масленица. Затем Великий пост - время очищения. После сжигания масленичного чучела как символа всего плохого и попросив прощения друг у друга в Прощеное воскресенье, идем к весне. Весне - дорогу!