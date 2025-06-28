Швайба: ЕАЭС развивается быстрее, чем в среднем экономика по планете

Интеграционное объединение ЕАЭС развивается быстрее, чем в среднем экономика по планете. Это делает его привлекательным. Таким мнением в эфире "Беларусь 1" поделился кандидат экономических наук, профессор, медиаэксперт Дмитрий Швайба.

"Именно поэтому так серьезно присматривается к интеграционному объединению такая важная страна Центральной Азии, как Узбекистан. Уверен, что будут новости в этом направлении как минимум", - считает он.

Дмитрий Швайба отметил, что есть колоссальное воздействие на ЕАЭС от санкционного воздействия беспрецедентного характера, которое оказывается на двух членов интеграционного объединения - Республику Беларусь и Российскую Федерацию. Но по его словам, это показывает, что с любыми санкциями можно бороться.