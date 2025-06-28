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Швайба: ЕАЭС развивается быстрее, чем в среднем экономика по планете
Интеграционное объединение ЕАЭС развивается быстрее, чем в среднем экономика по планете. Это делает его привлекательным. Таким мнением в эфире "Беларусь 1" поделился кандидат экономических наук, профессор, медиаэксперт Дмитрий Швайба.
"Именно поэтому так серьезно присматривается к интеграционному объединению такая важная страна Центральной Азии, как Узбекистан. Уверен, что будут новости в этом направлении как минимум", - считает он.
Дмитрий Швайба отметил, что есть колоссальное воздействие на ЕАЭС от санкционного воздействия беспрецедентного характера, которое оказывается на двух членов интеграционного объединения - Республику Беларусь и Российскую Федерацию. Но по его словам, это показывает, что с любыми санкциями можно бороться.
Санкции исключительно для того, чтобы создать иллюзию непривлекательности интеграции в рамках Евразии, уверен он. "Эти попытки будут продолжаться. Предположу, что они даже будут нарастать. Но уверен, что они не будут иметь никакого эффекта. Существующая конструкция безопасности экономической, военной, политической, социальной, она говорит о том, что все, что делают наши западные оппоненты, является точно незаконным, и как минимум этому будет дана правовая оценка в будущем", - резюмировал Дмитрий Швайба.