Символ японской культуры. Узнали, где в Минске красуется сакура

В коллекции Ботанического сада - более 10 деревьев. Чтобы получить визуальное наслаждение, посетителям надо поспешить. Время цветения короткое, приблизительно неделю. Также полюбоваться в столице розовыми "облаками" можно на локации парка Дружбы народов и в Сендайском сквере столицы.