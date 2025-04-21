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Символ японской культуры. Узнали, где в Минске красуется сакура
Изысканный аромат и нежно-розовый оттенок. В Минске время цветения сакуры. Символ японской культуры раскрасил Минск буйством бутонов.
В коллекции Ботанического сада - более 10 деревьев. Чтобы получить визуальное наслаждение, посетителям надо поспешить. Время цветения короткое, приблизительно неделю. Также полюбоваться в столице розовыми "облаками" можно на локации парка Дружбы народов и в Сендайском сквере столицы.
В экосаду начинается и сезон цветения магнолий. Всего в Ботаническом - около 10 видов экзотического дерева. Душистые соцветия будут радовать посетителей примерно до конца апреля.