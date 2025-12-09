Синоптики рассказали, когда в Беларуси наступит климатическая зима

В Беларуси сейчас сохраняется повышенный температурный фон, который больше соответствует концу октября. Однако синоптики отмечают: это потепление временное.



По предварительным прогнозам, уже к концу недели в Беларусь начнет поступать арктическая воздушная масса, которая принесет устойчивые морозы и первые серьезные снегопады.

Марина Грицкевич, начальник службы метеорологических прогнозов ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды": "В ночные часы станет подмораживать, причем значительно - до минус 9. Местами при прояснениях воздух может охлаждаться и до минус 12. Если в течение рабочей недели осадки еще ожидаются в виде дождя, где-то с мокрым снегом, то уже к концу недели они станут локальными, при этом в осадках начнет преобладать снег".