Синоптики рассказали, когда в Беларуси наступит климатическая зима
В Беларуси сейчас сохраняется повышенный температурный фон, который больше соответствует концу октября. Однако синоптики отмечают: это потепление временное.
По предварительным прогнозам, уже к концу недели в Беларусь начнет поступать арктическая воздушная масса, которая принесет устойчивые морозы и первые серьезные снегопады.
Марина Грицкевич, начальник службы метеорологических прогнозов ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды": "В ночные часы станет подмораживать, причем значительно - до минус 9. Местами при прояснениях воздух может охлаждаться и до минус 12. Если в течение рабочей недели осадки еще ожидаются в виде дождя, где-то с мокрым снегом, то уже к концу недели они станут локальными, при этом в осадках начнет преобладать снег".
Отвечая на главный зимний вопрос, ждать ли снег на Новый год, специалисты отмечают: для белорусского климата характерны температурные качели, когда морозы сменяются оттепелями. Именно поэтому делать прогнозы на январь пока крайне рано.