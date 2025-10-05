Система профессионального образования Беларуси отметила 85-летие

85 лет системе профессионального образования в Беларуси. В честь знаковой даты в Борисове встретились представители учреждений средне-специального образования из всей Минской области. Здесь - интерактивная выставка и презентация достижений.

Для школьников - фестиваль профессий, мастер-классы и квесты. И, конечно, помощь в выборе будущей профессии. В рамках мероприятия также наградили ветеранов и лучших работников системы профтехобразования Центрального региона.

85 лет назад было положено начало организованной подготовке рабочих кадров для народного хозяйства и создана многопрофильная система профтехобразования, которая гибко реагировала - и реагирует до сих пор - на потребности рынка труда. Сейчас в Минской области более 30 колледжей, где обучаются около 23 тыс. молодых людей. Среди самых востребованных специальностей - строители, продавцы-кассиры и инженеры.