Системе профессионального образования Беларуси - 85 лет
Автор:Редакция news.by
Из ремесленных училищ в мощную структуру, которая обеспечивает высококвалифицированными кадрами экономику страны. Системе профессионального образования Беларуси - 85 лет.
289 учебных заведений, свыше 200 специальностей. Кадры готовят буквально для всех отраслей: от промышленности и строительства до социальной сферы.
Профессиональное образование в Беларуси - в тренде. Более половины выпускников 9-х классов выбирают колледжи. С каждым годом отбор серьезнее, растут проходные баллы. На рынке труда рабочие специальности ценятся, платить готовы достойно. В топе строители, столяры, плиточники.