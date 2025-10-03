Из ремесленных училищ в мощную структуру, которая обеспечивает высококвалифицированными кадрами экономику страны. Системе профессионального образования Беларуси - 85 лет.

289 учебных заведений, свыше 200 специальностей. Кадры готовят буквально для всех отраслей: от промышленности и строительства до социальной сферы.