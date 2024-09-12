Ситуация на белорусско-польской границе - политика Посполитой

Международный пункт пропуска "Брест", по сути, последний функционирующий пассажирский пункт пропуска на границе с Польшей.

Последние пару лет здесь скапливаются огромные очереди. Только 17 сентября больше 500 автомобилей и 30 автобусов. Время ожидания больше суток. Сами пограничники говорят, что эти цифры далеко не рекордные.

Брест, Минск, Гродно, Могилев, попадаются и автомобили из Европы. Сами автомобилисты шутят – вот где настоящая демократия, в очереди равны все. Впрочем, оптимизм, скорее, нервное, после суток ожидания даже и повозмущаться нет сил.

Мягко говоря, непросто и перевозчикам. Многокилометровые очереди из фур - привычная картина и для единственного грузового пункта пропуска "Козловичи". Контрольные службы польского погранперехода ежесуточно пропускают на свою территорию меньше половины машин от нормы.

Только вот чем именно провинился перед Дудой и Туском условный Сергей из Солигорска, не совсем понятно. Может тем, что не бежал из своей родной страны!? Или тем, что не выходил на беспорядки, когда Запад пытался раскачать ситуацию в 2020-м? Или в целом белорусы нация не того сорта, чтобы их пускали в Европу? Ведь делить людей на "годных и негодных" у наших соседей получается неплохо.

Противотанковые ежи, зубы дракона, колючая проволока. Сегодня такая картина на некогда крупнейшем грузовом узле "Кузница Белостоцкая" - "Брузги". Пункт пропуска не работает уже почти 3 года. Сначала они не пустили беженцев, затем огородились от белорусов. Теперь в Гродненской области не работает ни один пункт пропуска.

Вспомним, в ноябре 2021-го большая группа отчаявшихся и обессиленных беженцев выдвинулась к пункту пропуска "Брузги". Их встретили вооруженные люди гранатами и водометами. Женщины, дети, старики, которых уверяли, что пройти границу легально они смогут, наткнулись на жесткий отпор.

После тех событий соседи решили выстроить забор. Как показывает история, это у них отлично получается. От неугодных избавляются буквально как от мусора. Беженцев свозят к границе, забирают документы, телефоны и под угрозами выталкивают в Беларусь. А то и вовсе перебрасывают трупы людей на нашу сторону. С начала текущего года миграционная политика польских властей лишила жизни четверых беженцев.