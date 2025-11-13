Ситуация на контроле: пострадавшей в Таиланде белоруске оказывают необходимую помощь

Пострадавшей в ДТП в Таиланде гражданке Беларуси потребовалась донорская кровь редкой группы. Местные врачи оказывают всю необходимую медпомощь. Ситуация находится на особом контроле белорусского посольства во Вьетнаме.

Как сообщает МИД Беларуси, при участии ведомства соотечественнице была оперативно доставлена донорская кровь редкой группы. На данный момент девушка находится в стабильном состоянии.