"Скиф" - большая семья" - там готовят даже самых маленьких защитников Родины

Фото: "Скиф" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad980e1d-fcaf-49b4-9e56-53d8cd0facea/conversions/f7e64f99-b03b-4489-9f7d-cb58edfb5347-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad980e1d-fcaf-49b4-9e56-53d8cd0facea/conversions/f7e64f99-b03b-4489-9f7d-cb58edfb5347-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad980e1d-fcaf-49b4-9e56-53d8cd0facea/conversions/f7e64f99-b03b-4489-9f7d-cb58edfb5347-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad980e1d-fcaf-49b4-9e56-53d8cd0facea/conversions/f7e64f99-b03b-4489-9f7d-cb58edfb5347-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: "Скиф"

Военно-патриотический центр "Скиф" уже более 27 лет работает с молодежью. За это время сотни ребят познакомились с различными видами специальной подготовки. А как все зарождалось, рассказал руководитель центра "Скиф" Владимир Габров в проекте "Война и мир".

Все начиналось с мыслей и рассуждений. Это был 1997 год, Владимир Габров и его коллеги заметили, что молодежь уже не так готовилась к армии. Многие начинали уклоняться, выдумывать всякие болезни, которых даже в медицинских справочниках не было. "Мы понимали, что Родину будет некому защищать. И решили подставить плечо стране. Потому что мы имели опыт, у нас было большое желание, мы много тренировались, уже обладали рядом знаний. Единоборства, армия, служба в разведке дали навыки", - обозначил он.

Владимир Габров:

"Задача заключалась в том, чтобы увлечь нашу молодежь, которая тогда чуралась, боялась этой армии, службы, слова "Родина", увлечь романтикой службы в десантных и специальных подразделениях".

Владимир Габров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03adcbf7-242d-456f-bb6a-359c2fe88f33/conversions/357b060b-d04b-49c3-b43e-6669ad11c39c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03adcbf7-242d-456f-bb6a-359c2fe88f33/conversions/357b060b-d04b-49c3-b43e-6669ad11c39c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03adcbf7-242d-456f-bb6a-359c2fe88f33/conversions/357b060b-d04b-49c3-b43e-6669ad11c39c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03adcbf7-242d-456f-bb6a-359c2fe88f33/conversions/357b060b-d04b-49c3-b43e-6669ad11c39c-xl-___webp_1920.webp 1920w

О своих впечатлениях от обучения рассказал выпускник центра специальной подготовки "Скиф": Я стал командиром группы перед уходом в армию, помогал вновь прибывшим ребятам освоиться в центре, помогал тренеру на некоторых этапах. И ты видишь молодого парня, у которого начинает что-то получаться, видишь его горящие глаза, что ему нравится это. Наверное, это был для меня переломный момент, когда я понял, что, это мое призвание. Я хочу отдавать, хочу, чтобы больше людей почувствовали этот азарт, этот кайф от наших тренировок, которых нигде нет, это точно. Не видел я еще таких мест с такой разнообразной подготовкой".

По словам руководителя центра, ребята все разные и у каждого есть предрасположенности к каким-то направлениям: кто-то хороший водолаз, кто-то альпинист от бога, кто-то в рукопашном бою себя показывает неплохо. "Мы эти вещи развиваем. И потом дальше даем рекомендации при поступлении куда-либо, где он большую пользу принесет для Родины, для себя", - подчеркнул он.

В "Скиф" приходят не только подростки, но и дети. Например, Максим Некрасов, который стал там обучаться в 4,5 лет.

Максим Некрасов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee174a8d-e5a0-47c1-abc7-37ee283c5214/conversions/dfa113fa-99cc-43f9-832e-555d19f2e459-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee174a8d-e5a0-47c1-abc7-37ee283c5214/conversions/dfa113fa-99cc-43f9-832e-555d19f2e459-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee174a8d-e5a0-47c1-abc7-37ee283c5214/conversions/dfa113fa-99cc-43f9-832e-555d19f2e459-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee174a8d-e5a0-47c1-abc7-37ee283c5214/conversions/dfa113fa-99cc-43f9-832e-555d19f2e459-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мне сейчас 10 лет. С детства нравилось военное дело. Мама с папой сказали, что есть такой центр. Папа с детства готовил физически, и я подумал, ну, нужно попробовать. Я пришел в "Скиф". Прошла первая подготовка. В 5 лет я уже прыгнул с парашютом и стал самым молодым парашютистом в мире. Вот так началась моя дорога в "Скифе", - поделился Максим.

Чтобы подготовить качественных бойцов в центре в среднем нужно около 5-6 лет. Но нужно учитывать, обратил внимание Владимир Габров, что каждый усваивает информацию и обучается с разной скоростью. "Нужно хотя бы 5-6 лет, чтобы передать все знания по вопросам теории, идеологии, индивидуальной подготовки, групповой, боевого слаживания и всего остального", - сказал он.

Кирилл Костенко, выпускник центра специальной подготовки "Скиф":

"Скиф" - большая семья. Все друг другу помогают. В дальнейшем кто-то же служить пойдет, кто-то в спецподразделение хочет пойти. Это очень им пригодится. Самому в армии мне было намного легче. У ребят, которые ничем не занимались, были проблемы, допустим, с допризывной подготовкой, строевой, с обращением с оружием".

Кирилл Костенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81f65734-c806-4037-90e5-4e7f5629da98/conversions/bf02e1a2-0985-432e-9e30-41fee1f710dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81f65734-c806-4037-90e5-4e7f5629da98/conversions/bf02e1a2-0985-432e-9e30-41fee1f710dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81f65734-c806-4037-90e5-4e7f5629da98/conversions/bf02e1a2-0985-432e-9e30-41fee1f710dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81f65734-c806-4037-90e5-4e7f5629da98/conversions/bf02e1a2-0985-432e-9e30-41fee1f710dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Им не надо объяснять, зачем это, зачем эти тяжелые тренировки. Им как молодым ребятам хочется где-то погулять. Но они и здесь успевают, и отдохнуть успевают, и им не надо объяснять, для чего это нужно, - отметил Владимир Габров. - Они все у меня понимают: что такое Родина, что такое мама, папа. Добавь сюда гимн, флаг, герб - вот тебе и Родина".

Он также подчеркнул, что ребята понимают, какая непростая ситуация складывается в мире: "Против нас профессиональный враг. И поэтому все ребята понимают, что просто одним желанием не победить. Нужна физическая подготовка, нужны знания, нужны навыки, нужно специфическое обучение, где мы искусственно вводим их в стрессовое состояние, похожее на реальное, на боевые действия".