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"Скиф" - большая семья" - там готовят даже самых маленьких защитников Родины
Военно-патриотический центр "Скиф" уже более 27 лет работает с молодежью. За это время сотни ребят познакомились с различными видами специальной подготовки. А как все зарождалось, рассказал руководитель центра "Скиф" Владимир Габров в проекте "Война и мир".
Все начиналось с мыслей и рассуждений. Это был 1997 год, Владимир Габров и его коллеги заметили, что молодежь уже не так готовилась к армии. Многие начинали уклоняться, выдумывать всякие болезни, которых даже в медицинских справочниках не было. "Мы понимали, что Родину будет некому защищать. И решили подставить плечо стране. Потому что мы имели опыт, у нас было большое желание, мы много тренировались, уже обладали рядом знаний. Единоборства, армия, служба в разведке дали навыки", - обозначил он.
Владимир Габров:
"Задача заключалась в том, чтобы увлечь нашу молодежь, которая тогда чуралась, боялась этой армии, службы, слова "Родина", увлечь романтикой службы в десантных и специальных подразделениях".
О своих впечатлениях от обучения рассказал выпускник центра специальной подготовки "Скиф": Я стал командиром группы перед уходом в армию, помогал вновь прибывшим ребятам освоиться в центре, помогал тренеру на некоторых этапах. И ты видишь молодого парня, у которого начинает что-то получаться, видишь его горящие глаза, что ему нравится это. Наверное, это был для меня переломный момент, когда я понял, что, это мое призвание. Я хочу отдавать, хочу, чтобы больше людей почувствовали этот азарт, этот кайф от наших тренировок, которых нигде нет, это точно. Не видел я еще таких мест с такой разнообразной подготовкой".
По словам руководителя центра, ребята все разные и у каждого есть предрасположенности к каким-то направлениям: кто-то хороший водолаз, кто-то альпинист от бога, кто-то в рукопашном бою себя показывает неплохо. "Мы эти вещи развиваем. И потом дальше даем рекомендации при поступлении куда-либо, где он большую пользу принесет для Родины, для себя", - подчеркнул он.
В "Скиф" приходят не только подростки, но и дети. Например, Максим Некрасов, который стал там обучаться в 4,5 лет.
"Мне сейчас 10 лет. С детства нравилось военное дело. Мама с папой сказали, что есть такой центр. Папа с детства готовил физически, и я подумал, ну, нужно попробовать. Я пришел в "Скиф". Прошла первая подготовка. В 5 лет я уже прыгнул с парашютом и стал самым молодым парашютистом в мире. Вот так началась моя дорога в "Скифе", - поделился Максим.
Чтобы подготовить качественных бойцов в центре в среднем нужно около 5-6 лет. Но нужно учитывать, обратил внимание Владимир Габров, что каждый усваивает информацию и обучается с разной скоростью. "Нужно хотя бы 5-6 лет, чтобы передать все знания по вопросам теории, идеологии, индивидуальной подготовки, групповой, боевого слаживания и всего остального", - сказал он.
Кирилл Костенко, выпускник центра специальной подготовки "Скиф":
"Скиф" - большая семья. Все друг другу помогают. В дальнейшем кто-то же служить пойдет, кто-то в спецподразделение хочет пойти. Это очень им пригодится. Самому в армии мне было намного легче. У ребят, которые ничем не занимались, были проблемы, допустим, с допризывной подготовкой, строевой, с обращением с оружием".
"Им не надо объяснять, зачем это, зачем эти тяжелые тренировки. Им как молодым ребятам хочется где-то погулять. Но они и здесь успевают, и отдохнуть успевают, и им не надо объяснять, для чего это нужно, - отметил Владимир Габров. - Они все у меня понимают: что такое Родина, что такое мама, папа. Добавь сюда гимн, флаг, герб - вот тебе и Родина".
Он также подчеркнул, что ребята понимают, какая непростая ситуация складывается в мире: "Против нас профессиональный враг. И поэтому все ребята понимают, что просто одним желанием не победить. Нужна физическая подготовка, нужны знания, нужны навыки, нужно специфическое обучение, где мы искусственно вводим их в стрессовое состояние, похожее на реальное, на боевые действия".
Учитывая углубленный подход к обучению, руководитель центра не может уделить внимание всем желающим. Поэтому в "Скиф" берут только тех, кто точно хочет связать жизнь с силовыми структурами, с работой по обеспечению безопасности страны.