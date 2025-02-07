Экспорт продукции Госкомвоенпрома в 2024 году достиг рекордных отметок - Пантус

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Вооруженные Силы Беларуси в 2024 году приняли на вооружение 24 образца вооружения и техники, разработанные Госкомвоенпромом. Об этом журналистам рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус перед началом заседания коллегии ведомства в Минске, сообщает БЕЛТА.

"В 2024 году мы неплохо поработали на рынке вооружений, экспорт продукции достиг рекордных отметок. Мы продолжали развиваться, строили новые цеха, и этот тренд продолжим в будущем. 2024 год для нас успешный. Ключевой вехой стал вопрос постановки на вооружение зенитно-ракетного комплекса "Бук", отечественной ракеты к данному комплексу, гранатометного комплекса "Сапфир". 24 изделия в 2024 году было поставлено на вооружение в наши ВС. Это очень значимая для нас цифра", - отметил Дмитрий Пантус.

Он также указал на то, что Госкомвоенпром ежегодно пытается осваивать новые тренды и направления, в которых до этого не работал. "2024 год не стал исключением. Мы серьезно расширили номенклатуру боеприпасов, которые производим. Также развиваются технологии, используется искусственный интеллект. Все программное обеспечение, которое мы сегодня разрабатываем, - уникальная продукция, которая позволяет Вооруженным Силам правильно принимать те или иные решения и качественно выполнять задачи, которые стоят перед ними", - подчеркнул председатель Госкомвоенпрома.