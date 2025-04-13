Сколько в 2025 году стоит путевка в детский лагерь

Ожидается, что в целом по республике в среднем путевка в круглосуточные, стационарные, загородные лагеря составит около 675 белорусских рублей. "Размер удешевления в марте у нас был утвержден по согласованию с Министерством финансов - 285 рублей, т.е. 42 % от ее стоимости. Учитывая, что еще доплачивают родителям и удешевляют дополнительно местные бюджеты, профсоюзные организации и сами наниматели, согласно коллективным договорам, то основное требование, которое предъявляется сегодня нормативно-правовыми актами, - родитель должен заплатить не менее 10 % от стоимости, то есть порядка 70 рублей. Все остальное ему может быть компенсировано из различных источников", - пояснил Александр Цай.