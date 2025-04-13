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Сколько в 2025 году стоит путевка в детский лагерь
Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказал, сколько будет стоить путевка в детский лагерь в 2025 году.
Ожидается, что в целом по республике в среднем путевка в круглосуточные, стационарные, загородные лагеря составит около 675 белорусских рублей. "Размер удешевления в марте у нас был утвержден по согласованию с Министерством финансов - 285 рублей, т.е. 42 % от ее стоимости. Учитывая, что еще доплачивают родителям и удешевляют дополнительно местные бюджеты, профсоюзные организации и сами наниматели, согласно коллективным договорам, то основное требование, которое предъявляется сегодня нормативно-правовыми актами, - родитель должен заплатить не менее 10 % от стоимости, то есть порядка 70 рублей. Все остальное ему может быть компенсировано из различных источников", - пояснил Александр Цай.
Это очень существенная помощь, подчеркнул он. В приоритете - неполные, малообеспеченные, многодетные семьи, дети-инвалиды, дети-сироты. Им фактически оплатят полную стоимость, а законным представителям останется доплатить лишь небольшую часть.
Стоимость путевки в дневной лагерь составит около 144 рубля, с размером удешевления в 120 рублей - 84 %. "Это средняя стоимость - где-то ниже, где-то выше. Сегодня летний отдых и оздоровление очень доступны для детей нашей республики и создаются все необходимые условия", - заключил он.