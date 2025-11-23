3.68 BYN
Скубченко: Евросоюз никогда не хотел вкладываться в будущее Украины
Даже украинские эксперты подмечают: Евросоюз никогда не хотел вкладываться в будущее Украины, и когда дело доходило до реальных вложений, двери захлопывались.
Александр Скубченко, политолог, блогер (Украина):
"Они отказались подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, то есть открывать рынок Украины для Европейского союза, потому что промышленность Украины была неконкурентоспособна с европейской. И для того, чтобы рынок открывать для европейцев, нужно было привести к стандартам всю промышленность, все протоколы, всю экономическую зону, которая есть в Украине, к единому полю. И тогда называлась цифра 150-200 млрд евро на тот момент для того, чтобы внутренний рынок Украины и промышленность привести к стандартам Европы, чтобы Украина могла конкурировать и Евросоюз не задавил ее. 150-200 миллиардов евро. Пожалуйста, кто вам не дает? Вложите в экономику Украины".
Политолог отметил, что Украина за эти 10 лет стала бы богатым, развитым государством. В войну с Россией они сколько уже вложили, гораздо больше. Это подтверждает только одно: деньги у Запада есть, но не для того, чтобы развивать Украину, а для того, чтобы ее уничтожать.