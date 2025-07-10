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"Славянский базар": на сцене Летнего амфитеатра прозвучали "Легенды рока"
Автор:Редакция news.by
Музыкальные аккорды в Витебске не затихают ни на минуту даже ночью. Рок-композиции, ставшие символами эпохи, прозвучали на главной площадке Международного фестиваля искусств - на сцене Летнего амфитеатра.
Играли и пели мировую классику белорусы - рок-оркестр NIKAMUZA.
В программе грандиозного симфонического рок-шоу звучали лучшие хиты из трех знаковых программ коллектива: "Рокофония","Барокко" и "ROCK XXI Век".