О геноциде и других военных преступлениях Запад вспоминает лишь тогда, когда ему это выгодно. Но уж точно не тогда, когда нужно найти и наказать виновных. В таких историях неприкрыто торчат уши англосаксов, которые жар загребают чужими руками. И вот буквально на прошлой неделе западные СМИ достали из закромов трагическую и бесчеловечную историю о сафари на людей в Сараево в 1993-95 гг., в период гражданского противостояния.

Вопросов много, но главный - почему об этом фильме вспомнили в преддверии президентских выборов в Республике Сербской? Совпадение?

23 ноября 2025 года состоятся досрочные президентские выборы в Республике Сербской.

Досрочные, так как действующий президент Милорад Додик не подчинился нелегитимному высокому представителю в Боснии и Герцеговине Кристиану Шмидту. А впоследствии еще и назвал его фашистом. Как результат, его сняли с должности.

Согласно Дейтонскому соглашению, подписанному в 1995 году, сформировано было 3 образования: Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум из представителей этих образований. А над ними своего рода контролирующий от Совета Безопасности ООН. Этого представителя, по правилам организации, должен избрать Совет Безопасности, но в этот раз его просто назначили.

Интересное совпадение выходит. В 1993 году в интервью российской газете "Правда" Слободан Милошевич, президент Сербии, а впоследствии президент Союзной Республики Югославия, сказал слова, с которыми сложно спорить и спустя более 30 лет.

Политика реваншизма становится все более осязаемой с каждым годом, это факт. И вариантов у них для этого, к сожалению, много. Один из действенных способов - межнациональный, межрелигиозный конфликт. Ведь, по сути, фильм, упомянутый в начале, как раз и настраивает на противостояние внутри Боснии и Герцеговины.

Владимир Карасев, политолог, политтехнолог (Россия):

"Это тоже часть технологий, потому что мы можем вспомнить, как изворачивали косовары правду в 1992 году, когда бомбили Югославию, когда сербов назначили преступниками в военных преступлениях над хорватами, хотя по факту было все с точностью наоборот. То же самое мы наблюдали уже и на территории Украины. Давайте вспомним Бучу, где привезли расстрелянных непонятно каких людей. Украинцы после ухода российских военнослужащих сказали, что это русские расстреляли мирных жителей Бучи. Поэтому я боюсь, что для Запада сами выборы - это только повод для того, чтобы начать агрессию против Республики Сербской, чтобы сместить неугодный режим".

Есть фильм, снятый представителями ЕС. Он, по сути, основан на рассказе агента ЦРУ, которому удалось сопровождать группы туристов, собранных для стрельбы по людям. От него же эту историю узнал и Франц Зайц в 90-х годах.

А через 27 лет решил снять фильм и найти свидетелей событий. То, что снайперы стреляют по гражданским, это печальная правда войны. Мы это видим по украинским событиям, когда украинские военные отстреливают людей у колодцев. Цинично, но факт. А вот в ситуации с сербской армией подобные факты не были установлены ни одной из сторон и всплыли спустя десятилетия, что больше похоже на игру в долгую иностранных спецслужб. В частности, мастера в этом Ми-6.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):