В Венгрии по итогам парламентских выборов побеждает партия "Тиса". С победой ее председателя Петера Мадьяра поздравил Президент Беларуси.

"Выражаю надежду, что сильный голос Венгрии на международной арене будет и в дальнейшем звучать в духе прагматизма, устремленности на поддержание всеобщей безопасности, уважения ко всем народам. Убежден, традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые сложились за многие годы между Минском и Будапештом, должны продолжаться", - отметил Александр Лукашенко.

К нынешним парламентским выборам в Венгрии было приковано пристальное внимание как в Европе, так и в США. И результаты стали для многих настоящим сюрпризом: партия Виктора Орбана, которая правила страной 16 лет, потерпела поражение.

Перемены в руководстве страны горячо приветствовали в ЕС и Украине. Там ожидают резкого разворота во внешнеполитическом курсе страны.

Новый старый курс Венгрии

На европейском политическом олимпе появилась новая фигура. Петер Мадьяр без пяти минут премьер-министр Венгрии. Его партия "Тиса" получила 138 мест в 199-местном парламенте. А это абсолютное конституционное большинство, позволяющее новому лидеру принимать законы и менять Конституцию без оглядки на других. Правящая до недавнего времени партия Виктора Орбана "Фидес" может рассчитывать лишь на меньшую часть депутатских мандатов. Выйдя на партийную трибуну, Орбан признал поражение.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Для нас этот результат болезненный, но однозначный. Ответственность и возможность управлять страной достались не нам. Я поздравил победившую партию. Но как бы ни сложилось, даже в оппозиции мы будем служить нашей родине и венгерской нации".

Брюссель ликует и не скрывает этого. Европейские "ястребы" из кожи вон лезли, чтобы избавиться от неугодного Орбана - политика с принципиальной позицией, который более полутора десятилетий строил государство на идеях национального суверенитета, консервативных ценностях и жестком евроскептицизме. При нем Венгрия блокировала кредит для Киева на 90 млрд евро, новый пакет антироссийских санкций. 16 лет Орбан раздражал евробюрократов своим правом вето и особым мнением по ключевым вопросам: от миграции до энергетики.

Йорк Альбрехт, научный сотрудник Берлинского института европейской политики:

"Можно с уверенностью сказать, что отношения между ЕС и Венгрией сейчас находятся на самом низком уровне. В последние годы Венгрия блокировала многие политические решения ЕС, например, поддержку Украины. Орбан очень умело использовал свое право вето на уровне ЕС и, как следствие, влиял на вопросы сплоченности Евросоюза и способность системы ЕС действовать в целом. Поэтому эти выборы особенно важны для Брюсселя".

Не удивительно, что вся западная пресса комментирует итоги этих выборов как безоговорочную победу Евросоюза. От председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен до "коалиции желающих" в Берлине и Париже - все спешат поздравить Петера Мадьяра с триумфом и, как они выражаются, "возвращением в большую европейскую семью".

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Народ Венгрии высказался и вернул себе европейский путь. Благодаря этому результату наш союз стал сильнее, более сплоченным. Вчерашний вечер был исключительным. Конечно, мы как можно скорее начнем работать с правительством над упомянутыми вами вопросами и многим другим, чтобы добиться быстрого и давно назревшего прогресса на благо венгерского народа".

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"Что касается Венгрии и Украины, да, теперь все будет проще. Кстати, я лично очень благодарен и рад тому, что вчерашние выборы в Венгрии дали такой ясный результат. Должен сказать, для меня это была одна из лучших новостей вчерашнего дня".

Только вот рано, похоже, в Европе открывают шампанское. Западные СМИ отрезвляют: энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет Брюссель, не позволяя увидеть неприятную правду. Новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен, пишет швейцарская Weltwoche. Радикальных перемен ждать не стоит, утверждает Politico и уточняет, что будущий премьер Мадьяр, который сменит Орбана, также всецело против бесконтрольного и бесконечного вооружения. Не поддерживает он и дальнейшего финансирования войны. Кроме того, Мадьяр не сторонник и вступления Украины в ЕС. И наконец, на первом митинге после своей победы Мадьяр призвал начать переговоры с Россией.

Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса" (Венгрия):

"Я благодарю всех за поздравления. Я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за уважительное отношение к решению венгерских избирателей и венгерского народа, а также за открытость к прагматичному сотрудничеству, потому что география есть география".

Петер Мадьяр

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Венгрия сделала свой выбор, мы с уважением относимся к этому выбору. Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии. Мы слышали заявление о готовности вести диалог, разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта".

Итак, первый удар по надеждам Брюсселя - сохранение связей с Москвой. Венгрия критически зависит от российских углеводородов. Разрывать контракты с Кремлем ради сомнительных аплодисментов в Европарламенте он не намерен. Будапешт продолжит диалог о поставках ресурсов, игнорируя попытки США и ЕС навязать деструктивные санкции. Это не симпатия, это выживание промышленного сектора. Получится ли у Мадьяра - другой вопрос. Ведь на кону замороженные для Будапешта 30 млрд евро из фондов ЕС.

Булчу Хуньяди, аналитик будапештского аналитического центра Political Capital:

"Новое правительство "Тиса" будет находиться под сильным давлением со стороны Европейской комиссии, поэтому существуют сроки разморозки средств. Им придется принять определенные законы и провести реформы к августу этого года, а это всего несколько месяцев".

С кем Мадьяр будет продвигать свое видение будущего Венгрии станет известно в течение месяца. Ему еще предстоит сформировать полностью новое правительство. А в интернете уже идут обсуждения вероятных кандидатов.

Видео с эмоциональным танцем потенциального министра здравоохранения бьет рекорды просмотров. Эксперты подчеркивают, что Мадьяра не стоит однозначно изображать как идейного противника всех начинаний Орбана. Он теснейшим образом вплетен в нынешние политические элиты Венгрии. Ведь Мадьяр больше 20 лет был членом "Фидес" и ушел оттуда лишь пару лет назад.

Стив Самарин, политический эксперт, участник проектов Республиканской партии США:

"Результаты выборов в Венгрии - это не геополитический перелом, совсем нет. Это внутренняя политическая динамика Венгрии и не более того. Виктор Орбан никуда не уходит. Он становится лидером оппозиции, а учитывая его опыт, политический вес, конечно же, можно предположить, что его влияние не уменьшится, а может быть, даже увеличится, поскольку теперь он не связан рамками своей прежней должности премьер-министра".