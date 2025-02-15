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Смоляк: В нынешнее время необходимо обсуждение контура новой архитектуры европейской безопасности
Система международных отношений на европейском пространстве стремительно меняется, а в мире назрела необходимость формирования новой архитектуры безопасности. Таким мнением поделилась член Совета Республики Национального собрания Беларуси Алла Смоляк.
В нынешнее турбулентное время просто необходимо обсуждение контура новой архитектуры европейской безопасности.
Эксперт обозначила, что сейчас видно, как стремительно изменяется система международного взаимопонимания на европейском пространстве. Сегодня стал очевиден неприемлемый экономический, политический диктат со стороны одних государств в отношении других, поэтому все больше возрастает запрос на равноправный диалог.
"Гарантом равноправного сотрудничества становится многополярное устройство. Велика роль в формировании новой архитектуры у Беларуси. У нее с миролюбивой и многовекторной политикой есть много инициатив, которые нацелены на добрососедство и устойчивое развитие", - констатировала Алла Смоляк.