Снижаются ли в Беларуси объемы незаконной вырубки деревьев

Замминистра лесного хозяйства Беларуси Владимир Креч в "Актуальном интервью" рассказал о статистике незаконной вырубки и реализации деревьев, а также наблюдаются ли тенденции к снижению нарушений.

Владимир Креч:

"Да, снижается. А если где-то и выявляются факты нарушений, то они очень легко находятся. Я уверен, что к людям постепенно приходит понимание, что противоправные действия, совершенные с древесиной, однозначно будут разоблачены. И люди будут нести за это ответственность".

Замминистра также сказал, что сотрудники оснащены всей необходимой для работы техникой. "Имеется весь необходимый набор инструментов, который нужен для ЕГАИС. Это, в первую очередь, смартфон, в котором загружено мобильное приложение системы, а также специальные бирки и молоток для нанесения маркировочных ярлыков на партию древесины, термопринтер", - перечислил он.

Термопринтер через Bluetooth может вывести в полевых условиях чек установленного образца, который дает возможность перевозить без первичного учета древесину.