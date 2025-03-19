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Снижаются ли в Беларуси объемы незаконной вырубки деревьев
Замминистра лесного хозяйства Беларуси Владимир Креч в "Актуальном интервью" рассказал о статистике незаконной вырубки и реализации деревьев, а также наблюдаются ли тенденции к снижению нарушений.
Владимир Креч:
"Да, снижается. А если где-то и выявляются факты нарушений, то они очень легко находятся. Я уверен, что к людям постепенно приходит понимание, что противоправные действия, совершенные с древесиной, однозначно будут разоблачены. И люди будут нести за это ответственность".
Замминистра также сказал, что сотрудники оснащены всей необходимой для работы техникой. "Имеется весь необходимый набор инструментов, который нужен для ЕГАИС. Это, в первую очередь, смартфон, в котором загружено мобильное приложение системы, а также специальные бирки и молоток для нанесения маркировочных ярлыков на партию древесины, термопринтер", - перечислил он.
Термопринтер через Bluetooth может вывести в полевых условиях чек установленного образца, который дает возможность перевозить без первичного учета древесину.
Чек дублирует электронную информацию, которая в это время находится на сервере. Однако основной проблемой использования ЕГАИС остается вопрос недостаточного покрытия устойчивой интернет-связью всей территории Беларуси, особенно это касается отдельных лесных массивов.