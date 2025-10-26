Снопков о создании совместных брендов: Нужно взаимодействовать с равными партнерами

Казахстанская сторона призывает быть активными и создавать совместные бренды в рамках Евразийского экономического союза, для этого есть финансирование. Если три страны объединяются, то можно создавать новый товар. Готова ли Беларусь к этому, рассказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

"Деньги неважны здесь, важны идеи. Деньги найти можно всегда, были бы идеи и было бы желание двух стран делать совместный бизнес", - подчеркнул он.

Николай Снопков напомнил о тезисах Президента Беларуси, сказанных в Таджикистане на саммите глав СНГ. "Фундаментальные, фантастические, не побоюсь этого слова, верные, простые, как всегда, тезисы Александра Лукашенко. Это вызревшее, выстраданное понимание того, что фундаментом является экономика, понимание того, что страны СНГ - это бывший Советский Союз. Все связи, взаимодействия - экономические, транспортные, сырьевые - у нас уже были, мы потеряли их. Утрачиваем их, меняем на что-то, барьеры создаем. Это неправильно, это нецелесообразно", - уверен он.

В принципе страны можно разделить на две категории: страны-доминанты в мире и развивающиеся страны, такие как Беларусь, Казахстан. Доминирующие хотят использовать развивающиеся страны в качестве потребителей их продукции, которую они производят, пояснил Николай Снопков.

"Логично, что нужно взаимодействовать в большей степени с равными партнерами, которые не ждут, что ты будешь, простите, их вассалом, а на равных действительно будешь формировать совместный бизнес", - подчеркнул первый заместитель премьер-министра Беларуси.