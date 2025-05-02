3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Снова гости. Дворец Независимости открыл свои двери для представителей Федерации профсоюзов
Дворец Независимости снова принимает гостей! Сегодня его двери открылись для простых трудящихся - представителей Федерации профсоюзов Беларуси - самой массовой общественной организации страны.
Символично, что профсоюзы накануне традиционно отмечали День труда - праздник, который объединяет всех, кто честно трудится на благо Родины.
А уже сегодня настоящий подарок: возможность увидеть своими глазами политическое сердце страны, почувствовать дух государственной власти и национального единства.
Участники экскурсии не скрывают эмоций - архитектура, интерьеры, история этого места впечатляют. Но главное - это ощущение сопричастности, гордости за свою страну и понимание, что каждый здесь важен. Беларусь демонстрирует: труд человека ценен не на словах, а на деле. И сегодняшняя экскурсия - яркое тому подтверждение. Здесь собрались 115 представителей федерации со всей страны. Отрасли самые разные - здесь и медики, и педагоги, представители промышленности, ЖКХ, сельского хозяйства и многие другие. Но объединяет всех одно - эмоции искренней радости.
Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:
"Безусловно, то, что глава нашего государства разрешил, чтобы сюда приходили люди любого уровня, любого статуса, любой профессии, школьники, говорит о многом. Он очень любит любого человека труда. Он всегда с трепетом относится к любой профессии. А мы, безусловно, все, кто побывал в этом зале и в этом дворце, понимаем ответственность, которая ложится в конечном итоге на нас".
Антон Иванов, зампредседателя Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности: "Интересный момент, кажется, что ты здесь был и не раз. А почему так кажется? Потому что ежедневно следишь за политической обстановкой, за деятельностью главы государства. И постоянно видишь эти залы в социальных сетях, в репортажах наших СМИ. Поэтому такое интересное чувство испытываешь, когда гуляешь по этим залам".
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Глава государства постоянно уделяет внимание профсоюзам, постоянно выслушивает мнения профсоюзного движения, руководителей профсоюзного движения. Для нас это очень, конечно, важно. Ну и мы убеждены, что сегодняшнее посещение даст возможность нашим специалистам, руководителям отраслевых профсоюзов, еще больше осознать глубину и важность тех решений, которые принимаются в нашей стране".
Такую возможность нельзя переоценить. Ведь в современном мире совсем немногие страны могут похвастаться тем, что простой человек может переступить порог президентского дворца не как зритель по телевизору, а как гость. Это символ открытости, уважения к человеку труда, к тем, кто созидает страну каждый день. И эта политика открытости будет только продолжаться.